在開學前讓孩子們減少玩電腦的時間

（本報綜述）快樂的夏天假期已經接近尾聲，不少家長們已經準備好自家小朋友上學需要用的文具書包等，似乎是到了萬事俱備只欠東風的開學倒計時。不過，專家卻緊急提醒，快讓你的孩子離開電子屏幕，或者通俗的說，快讓你的小朋友戒電腦！

漫長的假期，對小朋友來說可是一個電子產品季，電腦、平板、和手機愛不釋手。由於缺少上學時的固定作息規律，沒有功課，加上大多家長忙於工作無法監督，很多小朋友估計已經有了電腦瘟。突然讓他們完全放下電腦估計難度較大，小朋友也無法適應。

醫生建議盡量讓小學和學齡前學生減少到每天一小時或更短的電腦時間，但減少電腦時間說起來容易做起來難。

專家建議家長有必要製定一個電子產品使用使用計劃，基本上就是與你的孩子坐下來，一起想個辦法，規定每天只能玩多少時間的電腦或手機。父母以身作則也非常重要。如果你在飯桌上告訴小朋友不能再玩iPad，而你卻在看手機，那麼你的孩子也不可能執行你的要求。另外，家長也要多帶小朋友到戶外，增加多一些親子時間。

專家還建議家長們要使用電子產品的控制功能，要控制小朋友訪問的網站，防止他們看一些不良內容。

家長們要經常明確的告訴小朋友買電腦給他們的原因，告訴他們應該用電腦做什麼，而不是成天用來看YouTube和玩遊戲。

如果有必要，家長應該跟家庭醫生了解小朋友在哪個年齡才適合使用類似電腦的電子產品。