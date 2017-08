老城區社區協會將在本週五(18日)和週六(19日)在老城/華埠區舉辦為期兩天的室外藝術活動Art in the Open,活動時間由上午11點至下午4點,週六由4點到晚上8點設有舞台演出,演出團體包括李氏公所醒獅團、頂峰武術學院、亞裔搖滾樂隊Slants等。老城/華埠區內大部份商戶和機構分別在所在的地點舉辦不同的文化藝術活動,詳情請查閱網頁:http://pdxoldtown.org/artsculture/art-open-old-towns-outdoor-performance-art-festival/。

You might also like...