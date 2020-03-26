在疫情期間　政府放寬領取失業金資格 因餐館暫停業務而暫時失業的工人均合資格申請



（本報訊）因為政府頒佈的一系列防疫措施，頓時間令到成千上萬的人士失去了工作。根據就業部的數字，申請失業金的數字由在上周日的800宗暴升到上周二的18,500宗。為了應付這突然大增的失業人數，由本月19日開始，俄勒岡州就業部採取新的措施，放寬申領失業金的條件。

一路以來，要申請失業金，申請人必需符合某些條件，例如申請人必需是在積極找尋工作和隨時可以再工作。

但在目前的環境下，商舖也不知何時能開門，工人何時才能復工。

俄勒岡州就業部決定應因新冠疫情的影響下，將放寬以上的限制，賦予就業部作彈性處理。

所有因僱主暫停營業，包括需時消毒或是因政府法例下要暫時關門等情況下而暫時失去工作的工人，均合資申請失業金。如受僱的商戶恢復營業時，工人即可復工的話，申請人就無需再找尋工作。

另一條件是，申請人必需仍然有工作能力，與原僱主保持有聯系，及可隨時復工。了解詳情或網上申請，可查閱以下網址：https://secure.emp.state.or.us/ocs4/index.cfm?u=F20200319A175416B35322250.8292&lang=E

俄勒岡州就業部表示，新冠疫情已嚴重影響到全國和俄勒岡州的經濟，對現時的失業率和受疫情影響的職位有多少等數據，仍有待觀察後才能有結果。