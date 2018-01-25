在本州和華州購買電動車　稅務優惠有變

（本報綜述）如你正在考慮在俄勒岡州或是華州購買電動車，可能你要留意稅務優惠是否有變。

在過去多年來，華盛頓州向購買合資格電動車的車主，免去銷售稅。但在2016年，華州州議會，在提供免銷售稅的電動車數量設定上限，最多為7,500輛。有報導指，按目前電動車的銷售量來說，應該在今年春季，售出的電動車數字將超越上限。

根據華州車管局公佈的數字，在去年的12月底，獲批免銷售稅的電動車已達6,500輛。合格的電動車售價的首32,000美元可獲免稅，車主可省下約2,600美元到3,100美元，視乎在華州那一個縣城購車而定。另外，免稅措施亦適用於全新租車契約的每月租金，而這些電動車售價必須在42,500美元以下的全電動汽車基本型號。這條款是要杜絕購買豪華型號的富人取得這福利。

其實，不少市民購買電動車的主要原因是車價較平宜，看著上限已近，有支持環保的團體開始遊說華州立法會，希望能將免銷售稅的鼓勵性措施延續下去。

已有華州議員提出將7,500這數字提升到10,000輛，在目前的措施下，華州政府每年花近150萬元用作鼓勵車主環保。保守傾向的華盛頓政策中心一直對電動汽車稅收激勵措施持懷疑態度，最近更注意到插電式汽車銷售緩慢。 在其網站上，其中一名分析師寫了免銷售稅的政策是“為了微小的環境效益而浪費了大量的資金”。

至於在俄勒岡州，理論上，由2018年一月開始，凡購買或租賃五萬美元以下的電動車，車主就可獲得2,500美元的現金回贈作為支持環保的獎勵。但環保局提醒車主，這項獎勵措施可能要推遲實行，並且不能保證一定有。原因是有關法例的細節仍在草擬中，並且正面對法律上有關的挑戰，有可能預留作回贈的資金會被取消。