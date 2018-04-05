在房屋嚴重短缺的聲中　又有柏文住戶被迫遷

（本報綜述）波特蘭市房價、房租不斷上升，市政府雖然宣佈本市進入房屋緊急令，並投入大量金錢興建廉租屋（可負擔房屋），但速度卻不及因未能承擔租金而被迫加入無家可歸一族的速度快，造成了本市陷入嚴重的露宿者問題困境。日前，東南區一座住有不少移民租客的柏文，租客約一個月前接到新業主來信，勒令住客早日遷出，以便進行翻新工程。有居住在柏文內已有20多年的租客拒絕遷出，希望各界援助。

周一，位於Holgate 36街的Holgate Manor柏文的一班租客，在柏文外舉行了記者會，租客代表沙拉向新聞表示：「我們拒絕被迫遷離現在的居所，使新的業住將柏文單位以高價租出謀利。」他亦要求市政府介入這個令到住客感到不安和害怕的處境。

租客們早在去年十月已接獲業主通知柏文會轉手，業主並表示新業主已說明會一切照舊。但當新業主轉換新的管理公司後，租客們在三月一日接獲管理公司一封長達五張紙的通知，柏文需要翻新，並為住客提供選擇，主要是接受搬遷費搬出或是繼續留下，接受加租。但眾多的移民住客，卻因不會英語，不了解住客權益，所以並沒有理會業主提供的選擇。

擁有82個單位的Holgate Manor柏文早前由一個加州發展商購下，這新業主按市政府最近通過的要求，給予租客5,200元搬遷費，這數字較市政府要求的4,500元還要高。至三月底，只18戶已領到搬遷費並已遷出，但仍有多戶住客表示他們沒能力遷出，只能面對加租10%或再次被審查的情況。

沙拉在新聞會中讀出新業主向租客們的要求，包括加租、除蟲和黴菌等。租客們更特別向波特蘭房屋部提出要求，利用市政府批出的2.58億元，目的在保護低收入租客的房屋債券，將整棟柏文賣下，讓低收入的租客不至被迫遷。

政府這項2.58億元保護低收入人士住屋的債券項目，其中一項是歡迎擁有50個單位以上的柏文售給政府，讓政府可以在最短的時間內為低收入家庭立即提供廉租單位，從而減低因地區環境改善後房價上升再帶動的租金上升，市民因而負擔不起房租下被迫遷離的情況。

波特蘭房屋表示，他們從不知情業主要出售柏文，否則他們樂意將柏文買下。並表示，如新業主有意轉售，他們願意與新業主進行商討。

早在兩年前，位於翡翠區五味館對面的Douglas Square柏文情況也是一樣，但因為早在柏文轉手之時，翡翠區委員會已開始關注事件，並立即在柏文逐家拜訪，向同是與移民，特別是華人為主的租客們講解租客權益，並為租客們成立小組，關注事件。到加州發展商正式接手後，翡翠區委員會聯同亞太裔聯盟(APANO)與新業主商討，希望住客不會出現上述的情況。

在雙方商討後，新業主承諾保持原有租金一年，第二年即今年才開始加租。翡翠區委員會更為當時參與小組的租客承諾，為低收入的住戶提供補貼來支付業主所加的租金。這舉保障了低收入的租客不會因為租住環境改善而被迫遷或加租，並有可能要流浪街頭。