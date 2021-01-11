在家中亂槍掃射　子彈射穿牆和天花



（本報綜述）今晨，警方在東南12街一柏文內，拘捕了一名在宇所內架設了全副武裝的開槍疑犯，他在宇所內開了多槍，子彈射穿到鄰居的單位，幸無人受傷。

根據警方的消息，1月10日凌晨5:30有多名市民報警，表示在東南Morrison 街12街聽到了多響槍擊聲。警察到場時，他們聽到槍聲從一棟柏文的二樓傳來，同時還聽到火警鐘響起和灑水系統也已啟動。

在場的警隊迅速制定了戰術計劃並用擴音器與疑犯對話，命令他放下武器，走出住所投降。結果疑犯遵從警方指示，走出他的住所，隨即被警方拘捕。

當警察到疑犯所住的單位檢查時，發現裡面沒有人受傷，但屋內有兩吋積水，這是因為灑水裝置被一顆子彈擊中。警察還看到牆壁和天花板上有子彈孔，並確認子彈已穿透到隔鄰的單位中，但沒有人被擊中。警察確定疑犯所用的槍，是一枝被架起，正瞄準街外警察的突擊步槍，並已裝上一個內載了50發子彈的圓形彈鼓，警察亦在他的住所內搜出多枝步槍、手槍及避彈衣。

波特蘭警察局長洛弗爾表示，目前仍不知道疑犯的計劃，但有可能做出令人震驚的事件。

局長說：“接報到場的警員成功破解了可能出現的一場悲劇。我感謝他們的勇敢。”

疑犯是一名31歲的男子David Yaron，現被控14項罔顧他人生命和15項在城市內開槍等罪名。