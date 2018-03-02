在俄勒岡州買房仍存在種族歧視 州議員正努力修訂法案　從契約中剔出歧視字眼

本州一名民主黨的眾議員在早前買房時，嚇然在房契的條紋中發現寫著：只准白人在此居住，佣人除外。雖然這名議員是一名白人，但他認為這是不可能發生在現時的社會上的，於是她決定提出建議立法，讓人們可以更容易地從買賣契約中，抹去這些冒犯性的言語。

州議員Julie Fahey與丈夫經過這事後，一直在研究如何能禁止再有這類字眼出現在契約中，但發現，要拿走這些字眼是非常複雜且極其花費的事，除了要通知所有有關的人士，包括買賣雙方，財務按揭機構外，還要向法庭申請等。

原來，在全個美國有不少涉及陳舊歷史的樓房買賣的契約中，都有出現這等歧視的字句的。

上周三，Julie 提出的提案在州的眾議員中獲得一致通過，正式讓大家為種族主義規條的傷害以及它們今天仍然存在的住房不平等問題，開啟了一個討論的時代。

在州議會會議上，非裔的Lew Frederick指出，他目前住所的契約中，仍是寫著他不能居住在他的房屋中。他說，雖然契約中的規條並沒有執行，但卻感到極度驚訝，原來他目前正是非法住在自置的物業內。

有地產經紀表示，向買家解釋契約內這條文時，有感到難以啟齒；而這雖然是歷史，法例也似過時；但法例上仍讓這片醜陋的歷史留到這個年代。

1968年美國聯邦政府通過了《公平住房法》（Fair Housing Act），取締了美國最高法院早在1948頒報的限制種族買屋的歧視法案，當時是禁止非白人在房價值較高的地區買房。

2009年，加州政府立法，要求在物業易手時可清除契約內含種族主義的字句，但遭到當時的州長阿諾德施瓦辛格否決，因為他指出這些契約已經失效，並擔心各縣政府會向市民收取過高的修改費用。目前，加州政府是允許居民申請更改契約內的條文；亦有其它州也採取相應的措施，讓州民可以申請清除住房契約中有關種族歧視的語言。

Julie Fahey所提的法案將讓屋主用掛號郵遞方式，通知所有有關的人士或機構修改屋契內種族主義的條文。而新法案亦確保這更新是不需要有任何收費的。Julie Fahey表示，她此舉，是希望下一個買家不會再看到這些字句，同時亦可確保所有俄勒岡州州民都能在身處自己家中的同時，亦感覺到受歡迎。