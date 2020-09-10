國稅局稱尚有900萬人有可能領到1200元



（綜合報導）美國國稅局計劃通知900萬美國人，他們可能有資格接受政府纾困支票，但尚未申請領取救濟金。

國稅局周二表示，這主要與通常不提交聯邦所得稅申報表的人有關。他們必須在 10 月 15 日之前到 IRS.gov 注冊，才能在年底前收到付款。據美國國稅局說，約有1.6億納稅人收到了這筆款項，這些款項旨在紓援新冠疫情期間的經濟影響。

經濟刺激計劃針對中低收入家庭，爲單身納稅人提供1200元，已婚夫婦提供2400元，每名17歲以下兒童提供500元。爲了盡快交付支票，國稅局依靠納稅人最近的納稅申報表，其中包括直接存款的銀行詳細信息或紙質支票的住宅地址來支付這筆資金。

但是，有數百萬美國人不納稅，例如長者和低收入家庭，這減緩了向這些群體提供纾困支票的速度。

國稅局局長雷蒂格在一份聲明中表示，他們正在採取額外的工序，幫助那些可能不知道自己有資格獲得這筆款項或不知道如何注冊的美國人。不需報稅的人士可以到IRS.gov注冊，確保在今年仍可以拿到錢。

國稅局將於9月24日開始郵寄信件通知收件人，如果他們符合某些標準，包括如他們是公民或外國居民，並有有效社安號，他們就有資格獲得紓困金。國稅局說，已有700萬人通過登記獲得了支票。

通過在國稅局網站注冊，人們可以向稅務機構提供他們的銀行賬戶信息，然後稅務局將在年底前

資金匯出。不提供銀行帳戶信息的人

收到郵寄的支票。

然而，如符合條件的個人在10月15日之前沒有登記，並且還沒有收到支票，他們將要提交聯邦所得稅申報表才能申請紓困支票，國稅局說。在某些情況下，這可能意味着等到在 2021 年初提交當前 2020 稅務年度的申報以後。

國稅局還提醒說，如在10月15日之前收到一封有關注冊的信件並不能保證某人有資格獲得紓困支票。