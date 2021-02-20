國民軍出動　拯救仍生活在黑暗中的市民



（本報綜述）今午（19日），布朗州長召來了本州的國民軍到嚴重受到冰雪暴影響的縣城，協助確保居民的安全。

今次冰雪暴的重災區主要是大波特蘭市的南部和東部，包括Gladstone, Milwaukie, Canby 和West Linn，這些用戶已有一星期沒有電力供應。冰雪暴期間，在最高峰時，全地區有高達35萬戶的電力遭到中斷。

卡加瑪士縣長今天向州長提出要求，希望得到國民軍的幫助，向仍生活在黑黑暗中的市民，派發食物和水，並進行逐家逐戶探訪，確保所有人都安全，特別是對那些住在農村地帶的居民。

由於多天要都沒有暖氣，有不少民眾用發電機、石油氣爐等來取暖，在卡加瑪士縣已有4人因為使用這些設備取暖而中一氧化碳毒而死亡。

另外，西林所在的馬里恩縣早前亦已要求國民軍的協助，估計周一國民軍就會與緊急管理局聯手，協助縣政府查訪受影響的居民，確保所有人都有足夠的食物和水，並且在安全的環境下。

至於何時才能恢復電力供應？雖然PGE昨天說在周五晚有90%沒有電的用戶會恢復電力供應，即表示仍有15,000戶還要等。但到19日下午3時多，PGE的報告指，仍有分佈在8個縣城，超過55,800用戶仍然未有電。

PGE發言人表示，在波特蘭的東南區，幾乎整個供電系統都被颱風吹倒一樣，目前仍有一千多名工作人員24小時在搶修。最大問題是有不少用戶恢復供電的同時，就有一些用戶開始失去電力供應。另外有些地區是所有支撐電纜的木柱全部倒下，加重了搶修工作的難度。有工作人員形容今次的情況是他們所見最嚴重的一次。

所以PGE說的90%回復電力只能說是一個指標，PGE員工也在與時間競賽，希望有更多用戶能早日恢復供電。而餘下確定不能在周五晚有電的地區主要集中在Gladstone、Milwaukie、Sellwood 、Beavercreek 、West Linn、 Silverton 等。