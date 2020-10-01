國會議員建議為受疫情重創的餐館業提供1200億美元援助

（本報綜述）由美國民主黨參議員威克(Roger Wicker)和俄勒岡州民主黨眾議員布魯梅瑙爾(Earl Blumenauer)牽頭，為疫情重創的餐館業提出一個1200億美元的援助計劃。在國會討論一項新的經濟救助計畫之際，他們再度提出這專案，希望防止因疫情爆發而出現大批餐館倒閉，並造嚴重的失業情況。

該專案最初由眾議員布魯梅瑙爾在6月提出，針對獨立經營的餐飲商家。如最終順利通過，則將為獨立經營的餐飲商家支付員工工資、租金、用品和防疫保護物資。餐廳還可以申請為員工提供10天的帶薪病假。最重要的是，與PPP貸款不同，餐館無需償還這筆錢。

在該提案中，前14天將優先考慮給婦女和少數族裔擁有、經營的合格實體發放救助、優先考慮年收入少於150萬美元的餐館。救助金金額將根據餐館的2019年收入與2020年各個季度估計收入之間的差別確定。

獨立餐館聯盟在一份聲明中表示，該提案是國會為保護全國獨立餐館雇用的1,100萬人的生計而提出的最佳計畫。眾議員布魯梅瑙爾在聲明中說：“隨著冬天的到來，堅持經營的獨立餐館將面臨更大的挑戰。國會必須抓住這個機會，為餐館提供所需的救濟。”

民主黨參議員威克也指出：這是我們經濟的重要組成部分，它面臨的風險幾乎比其他任何行業都要大。”

總的來說，3月和4月，餐飲和服務業失去了近600萬個工作崗位，當時新冠疫情在主要城市開始惡化，導致多家餐館關閉。今年5月，當一些州開始重新開放經濟時，該行業恢復了大約140萬個工作崗位。

直接向餐飲業提供援助的前景尚不明朗，部分原因是參議院中的一些共和黨人認為，在前幾輪援助給聯邦赤字增加了數萬億美元之後，經濟反彈使對家庭和企業提供新的聯邦救助並不十分必要。民主黨控制的眾議院上個月通過了新一輪3.5萬億美元的援助計畫，但參議院決定暫緩通過。威克和布魯梅瑙爾希望，他們組成的兩黨聯盟能夠幫助餐館援助方案獲得更廣泛的支持。

雖然沒有規定企業必須留住員工，但餐館必須證明這些資金將用於留住員工、維持工資和其他支出。這條件是由獨立餐館聯盟提出的。

根據美國小企業管理局的數據，這項計畫將大幅擴大對餐館的援助。之前，許多餐飲業主發現第一輪工資保護計畫(PPP)貸款難以申請、使用混亂，無法滿足餐飲業務的實際運營需求。這些企業從5000億美元的PPP中獲得的援助僅不到410億美元。

布魯梅瑙爾說，“PPP至多是一個六個月的解決方案，但想要解決的卻是一個可能會維持18個月的問題。如果我們能讓這些商家穩定下來，繼續做生意，他們就能度過難關。”

這筆資金將可挽救許多餐館，讓他們專注外賣，以取代堂食顧客的大幅減少。但PPP的援助不足以讓所有餐飲業老闆對自己企業的未來充滿信心。

這穩定基金的援助方式與特朗普總統推動的方式有所不同。特朗普總統曾多次呼籲擴大餐飲娛樂業的稅收減免，以此作為重振該行業的一種解決方案。

根據在9月中發放的統計數字，由疫情開始的6個月，在全國每6家餐館就有一家永久關門，即約有10萬家。如按照這走勢，到今年年底，俄勒岡州將有近85%的餐館，即約7,000家會結業。

在疫情開始未己的3月份，州民主黨眾議員布魯梅瑙爾就曾要求與本地一班華人商家見面，了解疫情對華人商戶的影響，當時他選擇在海城酒家舉行午餐會，藉此支持本地的中餐館。