國慶日即將到來　又是燃放煙火的時候 認識那些是合法煙火　否則可能會被罰數千



（本報綜述）看到市內多個商場或超市停車場搭起了帳篷，就知到離7月4日，可以放煙火的國慶日不遠矣。這些售買煙火的攤檔，現已開始營業，有關部門提醒市民，一定要購買和燃放合法的煙火，以確保在玩樂的同時有安全。

今年的煙火開售時間由6月23日至7月6日。

俄勒岡州消防局提醒州民一定要留意以下4個安全守則來確保安全：

•點燃煙火之前要做好準備：在就近放一桶水，或使用花園用灑水喉，以防發生火災。

•點燃煙火時，讓兒童和寵物遠離煙花。

•點燃煙火後要負責：切勿重新點燃已燒完的煙火，等待15至20分鐘，將其浸入一桶水中，然後處置。

•請注意：僅使用合法的煙火，並且只能在合法的地方燃放。

另外要注意的，除非你領有牌照，否則一些受歡迎的煙火，在俄勒岡州是被禁的，如果市民燃放、出售或擁有這等非法煙火，有可能會被罰。這包括手持噴射煙火羅馬蠟燭(Roman candle)、沖天炮或寶特瓶製小火箭(Bottle rocket)等，主要是那些會衝上天，離地超過12呎才爆的煙火都屬非法。

俄勒岡州消防局長表示，所有人士均有責任小心燃放合法的煙火，同時亦要考慮到鄰居的小孩和寵物的安全。所有在本州燃放的煙火必需是在本州購來的。

由於華盛頓州的煙火規定與俄勒岡州不一樣，一向喜愛刺激的州民都走到華州溫哥華市「偷運」一些本州禁止燃放的煙火回來。消防局提醒市民，這是犯法的！除了會被沒收非法煙火外，並會處以B級輕罪，刑罰是每次違法最高罰款$ 2,500，再加最高$ 500的民事罰款。而不恰當燃放煙火或因而造成破壞者，必需承擔責任，支付滅火費用和其他損失。同時，父母也需為孩子造成的煙火損失負責。

在新冠疫情的影響下，本地區兩個分別在溫哥華和波市中心的大型煙火秀均被取消，消防局估計有更多市民可能會到其它地方來放煙火。但不是任何地方都可以燃放煙火的。在聯邦和州擁有的森林範圍和本州的海灘、公園和營地都是禁放煙火的。

過去在國慶日所發生的火警，大都與煙火有關，令到有財物損失和個人受傷，更嚴重的甚至失去生命。所以燃放煙火還是要安全第一！

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全洛县都禁止私自施放爆炸型以及会冲上天空的烟火，一旦被发现将以重罪逮捕。在允许私人燃放烟花的地区，规定禁止16岁以下儿童燃放烟花，且只能在远离建筑和干草地的户外燃放，旁观者要保持一段距离，不要把烟花对准他人，不要试图修补发生故障的烟花，一次点燃一支、点燃后迅速撤离，要预备一桶水以防火灾。

另外，在允許私人燃放煙火的地區，規定禁止16歲以下兒童燃放煙火，且只能在遠離建築和乾草地的戶外燃放，旁觀者要保持一段距離，不要把煙火對準他人，不要試圖修補發生故障的煙花火，一次點燃一支、點燃後迅速撤離，要預備一桶水以防火災。

警方提醒，每年國慶都會發生煙火炸傷和燒傷案件，其中大多是兒童，多數是臉部、眼睛和手燒傷，嚴重者甚至可能導致失明或者毀容，警方表示，「煙火的危險性不容忽視，即便是看上去最無害的、拿在手中燃放的Sparkler，溫度也可超過熱木炭的三倍。」

消防局也提醒民眾了解有關燃放煙火的法規，以免造成事故或被逮捕，並鼓勵民眾最好到專業施放焰火地方觀看國慶煙火表演。

消防局也提醒民众了解有关燃放烟花的法规，以免造成事故或被逮捕，并鼓励民众最好到专业施放焰火地方观看国庆烟火表演。費城市府23日宣布，今年國慶日戶外煙火將改採在電視及網路播放去年實況錄影，避免群眾聚集惡化疫情。但各地零星的私人煙火想必不會少。居家避疫苦悶，加上國慶日將至，許多人選擇放煙火解悶或慶祝解禁。費城警方表示，本月已收到947起相關投訴報案，也有煙火零售商表示，今年銷售創新高。

網路社交媒體近日流行放煙火貼文、影音。波士頓警方本月有1445起投訴，紐約市則比去年同期多了230倍。賓州德拉瓦郡商家Phantom Fireworks指，今年因為疫情，加上警方執法不嚴，特別多人想藉此慶祝，但也惹惱了鄰居。Jean Gajary表示，從國殤日至今，住家附近常有人放煙火，引起狗吠，擾人清夢。這些人放了就跑，警察也來不及取締。是否應修法，引發討論。

賓州在2017年底通過煙火銷售合法，但長期與費城相關法規不同調，直到去年7月3日，市長肯尼簽署法案。今年是費城首次國慶日前數周可合法放煙火。

能燃放的種類包含：在地面發出火光的煙火、爆竹、手持噴射煙火羅馬蠟燭(Roman candle)、沖天炮或寶特瓶製小火箭(Bottle rocket)、其他C類一般消費者煙火；而爆炸成分高於50毫克、煙火秀使用的M類高爆煙火，則在禁止之列。法規也禁止無執照者販賣煙火。

依法，施放煙火者需年滿18歲，住宅、商業樓宇150呎內禁放，不可在樹叢、電線下施放，若在空地施放，必須有地主或公園局同意，確認場地足夠空曠。州府表示，這些規定讓市內燃放煙火十分困難。