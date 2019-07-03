國慶放煙花 消防局提醒市民注意安全

（本報綜述）隨著美國國慶的到來，極受民眾喜愛的放煙花活動也如期如至。各大超市商店瞅准商機，早早擺上各式各樣的煙花供市民選購。

據了解，在俄勒岡州，直至7月6日前，民眾可以在擁有許可證的零售商處購買到煙花，但大多數地區只能在7月4日這一天合法燃放煙花。

每年在美國，人們都會舉辦社區遊行，野餐，燒烤和放煙花等活動來慶祝七月四日，這些都是美好的回憶。但令人遺憾的是，獨立日還包括市民煙放非法煙花而造成的意外和傷害。

為免樂極生悲，俄勒岡消防處提醒大家，煙花是非常危險的物品，容易引起火災和爆炸，所有俄勒岡州人都有責任購買合法的煙花並小心燃放。在過去的5年中，俄勒岡州發生了1,264起與煙花有關的火災，其中1起死亡，26起受傷個案。

消防局指出，在俄勒岡州，擁有、使用或銷售飛向空中、爆炸或水平上升超過12呎的煙花即屬違法的，包括瓶子火箭、羅馬蠟燭和鞭炮。另外，國家森林、俄勒岡州公園或海灘不允許放煙花。

如果你確實買了合法的煙花，請參考下面的提示：

在點燃煙火之前，要準備好足夠的水，確保水管有水或在水桶裝滿水；另外還要顧及鄰居和他們的寵物，不能影響別人。

在點燃煙火時，要注意安全，讓兒童和寵物與煙花保持有足夠安全的距離。

點燃煙花後要謹慎負責，永遠不要重新點燃啞彈。等待15至20分鐘，然後將其浸泡在一桶水中，然後處理。

請一定要注意，只燃放合法的煙花，並只在法律允放煙花的場所使用。

根據俄勒岡州的法律，官員可以沒收非法煙花爆竹，並對違法者每次處於1,000美元以下的罰款，事態嚴重的也可能會被逮捕。任何對煙花造成損害或濫用煙花的人都要承擔責任，他們可能被要求賠償由此而造成的火災或其他損害。父母對孩子使用煙花造成的損害負有責任，賠償可能包括造成的財產損失以及撲滅煙花引起的火災的費用。

最後，消防局祝大家擁有一個愉快安全的國慶日。