國安部「追感染源」擬蒐集來美者電郵及手機號碼



（綜合報導）為強化防範新冠肺炎疫情，國土安全部(DHS)考慮蒐集訪美旅客的手機號碼，以協助感染源追蹤。目前聯邦衛生部和國安部官員正制定一項疫情追蹤計畫，包括美國公民在內搭乘航班抵達美國的旅客，不論是否感染新冠肺炎，都必須繳出手機號碼和電郵。

全國疾控中心(CDC)和國安部希望藉此警告可能曾與確診病患接觸的旅客。但消息人士透露，包括移民及海關執法局( ICE)在內等執法單位，皆有權限取得聯絡資料。

美國公民自由聯盟國家安全計畫主任希娜認為，這恐怕引發隱私權和資料濫用問題。她說：「我不懂為什麼在訂位資訊上就有的資料，還要再提供一次。國安部和海關與邊境保護局(CBP)不應在沒有使用規範之下，任意蒐集資料。」

一名大型航空公司資深主管表示，公司持續為感染源追蹤做準備。目前搭乘國際航班抵達美國的旅客，須提供姓名、國籍、生日、護照號碼和在美住址。

政府和航空公司透露，這項目前仍在評估階段的計畫，還將要求旅客額外提供電郵、主要和第二手機號碼，類似2月底針對中國旅客的做法。此外ICE也能利用個人資訊，追查簽證過期，超過居留時限的外國人。

不過約翰霍普金斯大學公共衛生學院院長夏弗斯坦表示，追蹤感染源固然是好事，但以美國的確診數看，國內的染疫風險，比來自海外航班高得多。他說：「美國的確診數是世界其他地方的100倍，如果你擔心來自奧斯陸的旅客，倒不如注意來自休士頓的人。」