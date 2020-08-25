國土安全部高層呼籲州長召來國民軍及州警對付波特蘭示威



（綜合報導）最少有兩名國土安全部高層呼籲俄勒岡州布朗州長召來國民軍、州警，甚至聯邦執法人員到來協助對付波特蘭連日來的示威。

國土安全部署理部長沃爾夫（Chad Wolf）在推特上發聲明：指當波特蘭警隊盡了力去應付連場的示威時，在積極應對暴力方面，他們是需要幫忙。他又指出是時候州長要派出國民軍及州警，或向聯邦求助。

在剛過去的周末日，至少有3場示威活動被宣佈為暴動亂，超過46人被捕，其中周六下午在波特蘭市中心的一場集會，有兩個政見不同的組織在決鬥，集會被宣佈為非法集會。

上周六，波特蘭市中心可以說全天都在示威，警方疲於奔命。警方表示，周六下午的一場示威集會最後爆發暴亂，是符合警方的暴動定義，但礙於人手不足所以未有作此宣佈。

除了國土安全部署理部長沃爾夫外， 國土安全部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)亦發文質疑為何布朗州長不派國民軍及州警協助警方。

本市的示威由五月底至今未停，已連續進行了80多天，不少市民，包括黑人社區領袖都開口遣責，並希望市政府不要座視，早日將暴亂停止，使市民能恢復正常的生活。

本地「俄勒岡人報」編輯部在日前發表了一篇評論，文章開始就說到，對於波特蘭的民選官員來說，就是否應該譴責與每晚的抗警暴示威，在政治計算來說，應該不會是那樣複雜的。

市、縣和州的領袖在上月挑戰總統，要求他將派來守衛法院的聯邦官員撤走一事上，大家的口徑一致。加上從市議會到州議會，都已在警務方面進行了重大改革，而其他方面的改革亦正在進行中。而現時所需的是再次用一致的口徑來解決示威者的暴力和破壞行動。

文章指，在早一星期，40歲的漢納當街被示威者私了至不醒人事，只有惠勒市長、麥縣地方檢察官施密特和市議員哈迪斯蒂作過回應。而哈迪斯蒂期後刪除了有關今次襲擊的資料，聲稱施襲者不是示威人士。但抗示威織者全力譴責這次襲擊，他們指從先前的示威中認出這名男子和他的同夥，他們在過去經常在場製造麻煩。

編者更指出，那些挑戰我們社區和平與非暴力價值觀的破壞性事件，是對領導者能力的考驗。不幸的是，我們投票選出來的領袖全都失敗！

波特蘭警局局長洛威爾連同局內的高層曾多次要求民選官員和社區領袖譴責暴力，除了黑人社區外，沒有得到任何民選官員的回應。

文章指出，在強調支持「黑命貴」運動的同時，譴責一小群人造成的暴力，這是可能的。在要求警察處理示威的同時，也要求警察對不合理的武力負責，這是可能的。在審查如何減少和改變執法人員角色的同時，捍衛警察是公共安全的必要組成部分，這也是可能的。以上的目標都不是完全相反的。但在這兩極分化、推特化的時代，細微的差別被視為弱點，而中間立場被誤認為是“雙方主義”，領導人不發聲似在避免展示自己的立場。

文章也提到，不幸的是，領導人拒絕向暴力事件發聲，是向大眾傳達了一個信息，即他們也應保持安靜。這種沉默只會使極端人士更容易為我們的社區以及整個國家建立波特蘭的立場。一些右翼示威者的露面，包括本月早些時候開槍的人，只會加劇緊張局勢和暴力的可能性。

當然，對警察的不當行為必須進行徹底調查。譴責暴力亦不應替代警察找出處理示威衝突新方法的責任。這可能是保證不使用催淚氣或在衝突發生前讓警官與示威者接觸等。

文章在最後指出，要平息暴亂，就得看本市的領導人會否加入發聲的行列。並強調：發聲不僅是一次，也不是發一新聞稿或一條很少有人看到的推文，而且是以一種一致、公開的方式。只有在領導者願意指明方向的情況下，本市才有可能走出這些晚間暴力的局面。