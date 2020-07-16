國土安全部指波特蘭被圍攻　有必要派員保護聯邦財物



（本報綜述）就聯邦派員在波特蘭市執法，對付示威者一事，國土安全部代理秘書長沃爾夫（Chad Wolf）今天發聲明，稱波特蘭市已被圍攻了連續47天，當地的領導層沒能力保護這座城市！

沃爾夫在聲明形容示威者為“無政府主義者”，並指責他們破壞聯邦法院大樓和其他財產。他在聲明中寫道：“聯邦法院是正義的象徵，攻擊它就是攻擊美國。”

沃爾夫又說，俄勒岡州的領導人沒有去解決暴力問題，反而指責執法和要求減少執法人員。在聲明中他寫：如果州和地方官員決定採取適當行動而不是拒絕執法，這圍攻早就可以結束。 國土安全部不會放棄保護聯邦設施的莊嚴義務。他重申，該部門願意協助州和地方政府平息這些暴亂！

沃爾夫又列舉了示威者對聯邦財物犯下的罪行，包括破壞哈特菲爾德法院（Hatfield Courthouse），特里·施倫克廣場（Terry Schrunk Plaza），911聯邦大樓和先鋒法院（Pioneer Courthouse）的行為，使用激光試圖傷害官員的眼睛， 向聯邦法院射煙花並闖入法院內。



聯邦人員由上周五起，每晚均有使用催淚氣體來對付示威者，市長和州長一直在遣責他們暴力對待和平的示威者。聯邦警察在周日的暴亂中令到一名示威者頭部受傷後，多個州的政府和本州及地方領導人均要求聯邦執法人員離開波特蘭。而本州的四位參眾議員已聯署去信檢察官威廉·巴爾（William Barr）和國土安全部代理秘書長沃爾夫，要求所有聯邦警方撤離波特蘭。而特朗普總統卻贊許聯邦執法人員，令到波特蘭的示威平息下來。

由於聯邦的執法人員是獨立執法的，但波特蘭警察局表示，他們已極力與聯邦人員聯系，希望能減低示威的緊張場面。

有示威者在接受記者訪問時指出，聯邦官員一言不發與他們對抗，並且行動極具攻擊性。

示威者指，聯邦人員是在波特蘭的示威中加添暴力。他們說，聯邦人員戴上防毒面具出來對付示威者，他們如軍人一般，像是說，如不順從他們的要求，他們就會放催淚氣體。

有聯邦司法部人員在周三接受訪問時表示，雖然還未有任何具體的計劃，但極可能會有更多聯邦執法人員到來參與事件。他們稱示威者圍攻聯邦物業，他們手持八角錘，吊索，激光等物件，而執法人員就是應該捍衛聯邦財產的。

有一名示威者克里姆森在接受電視台訪問時說，她每晚到市中心示威和佔領，要求停止警察暴力。她說，築起圍欄目的是保護示威者不被汽車衝撞，而不是要像西雅圖的設自治區。同時她指出，示威者沒有試圖闖入法院，而這些聯邦人員就是來做一些波特蘭警察被法官禁止做的事情。

波特蘭警方在今天早上五時，按市政府的要求，驅趕企圖佔領Chapman Square 及Lownsdale Square 公園設自治區的示威者，並將這兩公園關閉。在行動中，警方拘捕了9名，年齡由18歲至36歲的示威者，他們分別被控阻止警察執行職務，行為不檢等罪名。

惠勒市長隨後發聲明譴責在公園的活動，在聲明中市長寫導：「波特蘭的公園是屬於市民的，作為他們的管治者，我們有責任確保公園有健康和安全的環境，給社區所用。但有些人卻利用我們的公園作為破壞公共基礎設施，藝術品和公園財物的舞台。我們不能容忍這種行為。」