因新冠病例太多　一長期護老院被下令關門



（本報綜述）早前被媒體揭爆有十多名老人住客死於新冠病的Foster Creek 長期護老院突被州福利部門下令緊急吊銷牌照，理由是該中心的防止新冠病傳播的措施不足。

衛生報門在四月中對該護理中心進行的一次衛生檢查中發現，該處的職員沒有洗手，也沒有執行社交距離的要求，中心也沒有向員工提供防止病毒傳染的訓練，同時有些中心職員每班只有一個口罩可用。

根據福利部發出的聲明，由於Foster Creek護老院的疏忽處理，使到院內的117名病人和職員確診新冠病，和有28人因此而死亡。福利部門正為住客找尋新的長期護老院。

根據吊銷牌照的命令，該護老院有55名住客被送醫院接受治療，有21名擬似確診或確診住客已送到其他設施。

州衛生局的報告顯示，有21%的確診病例是來自本州27家長期護老中心。

福利部早官員早在3月24日已意識到Foster Creek長期護老院可能有新冠病的感染，兩天後該機構收到投訴，對該護老院的防禦措施表示擔憂。直至Foster Creek報告有10人死亡後的兩週，州衛生局才開始對該設施進行檢查並向他們提供協助，實施一系列預防措施，向員工提供個人防護裝備，並提供資金給該護老院聘來更多員工和兩名福利部註冊護士在現場提供指導。

儘管如此，福利部發現該設施所採取的行為“對公共健康和安全構成了嚴重威脅”，導致“ 持續成為一個弱勢群體中和社區中新冠病毒傳播來源”。

Foster Creek的醫療保健部門有90天的時間要求進行聽證，反對停牌。

Foster Creek長期護老院位於波特蘭東南區136街鄰近Foster 街。

根據州衛生局日前首次發放的一份根據郵編碼列出新冠確診數字的報告顯示，東南區82街之東的地區97236屬重災區，主要原因是該區有兩所長期護老院均有新冠爆發的情況出現，其中一家就是Foster Creek長期護老院。

讀者想知道你所居住的一區有多少宗確診病例，可以點擊以下連接查看一下https://assets.documentcloud.org/documents/6882778/Oregon-COVID-19-Weekly-Report.pdf。