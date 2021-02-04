因失業下降 本州要削減長期失業金額
（本報綜述）持續領取失業金的州民，由2月20日起將會獲得比現時少的長期失業救濟金。
俄勒岡州規定，如本州的失業率連續過去3個月超過6.5%，本州將會為那些領完正常失業金，但仍未能找到工作的失業人士，額外提供13週的長期失業救濟。
本州的失業率在12月上升到6.4%，這是自去年4月以來首次出現上升的情況。但在過去三個月的失業率仍是低於6.5%，這促使聯邦政府下令本州官員，由2月20日起，停止發放長期失業金。
如俄勒岡州的失業率再次升到6.5%或更高，本州將能夠重啟這個擴展福利的計劃。
已用盡正常的失業金的失業州民，仍可通過聯邦政府資助的大流行救助計劃獲得更多的救濟。到2月20日，合格領取長期失業金的州民將自動被轉移到大流行緊急失業補償計劃中，繼續領取11周的額外救濟。
俄勒岡州就業部的執行總監格斯滕費爾德表示，今次的轉移可能需要用人手進行改動，這可能會延誤部分人士的付款，但所有付款將追溯到原來的日子，失業人士不會因此而失去任何部份的救濟金。
根據就業部門的消息，大流行緊急失業補償計劃將於3月14日到期。到那未領盡11周救濟金的人士將繼續獲得福利，直到4月10日。