因催淚氣禁令　波特蘭警隊求助無門

（本報綜述）波特蘭市的示威者，山火濃煙過後，依然晚晚出動。正當波特蘭警隊部署應付本周六的多場示威時，州警和縣警均拒絕提供支援。

波特蘭警方對周三晚市中心的示威，再一次定性為暴動，拘捕了13人，其中一人涉嫌謀殺。當晚的目標是中區警察局，警察局大樓有多塊玻璃窗被打破，暴徒向警察投擲多個汽油彈，有3名警察受了輕傷，俄勒岡州警周四早上透過該局的臉書頁譴責針對警察的暴力。

在收到多個組織會在今個周六舉行示威活動的消息後，波特蘭警察局威嚴陣以待，並四處要求援手。據本地一媒體的報導，由於市長禁止警隊使用催淚氣，縣警和州警均婉拒了該局的增援要求。

麥縣警長里斯說，他擔心如果警官無法使用催淚氣驅趕人群，他們將要被迫採用其他武力手段，這可能會造成嚴重傷害。州警則表示，如果波特蘭市官員修改使用催淚氣的禁令，他們會重新考慮這要求。

看來今個周六波特蘭警隊可能還是要孤軍再戰。

市長早在日前已譴責在周六由一班極右派和白人組織舉行的集會，官員們也紛紛指摘組織今次活動的「驕傲男孩」（Proud Boys）。

惠勒市長表示，波特蘭市沒有空間給予仇恨和暴力的存在，所有在此製造恐懼和暴力的人都不會受到歡迎，而所有暴力和破壞行為均會被視之為犯罪行為，做出這事的人均需為自己的行為負責。市長更稱他們為鬧事的人。

在周三，波特蘭市已拒絕了「驕傲男孩」 的遊行申請，理由是一萬人的聚集過大，不可能執行新冠疫情的防疫措施。

「驕傲男孩」的領袖Tarrio在上周的聲明中提到，今次的遊行是針對波特蘭市的領導官員，包括市長在內。市長被批評沒有採取足夠的行動叫停已連續舉行了四個月的示威。

「驕傲男孩」過去曾多次在波特蘭市舉行示威，每次都吸引眾多反對他們的人士到來與他們發生激烈的街頭衝突。

「驕傲男孩」把原定在市中心的示威改到北區的三角洲公園，而當日最少二有兩個左翼組織舉行集會反對「驕傲男孩」，其中一個就在三角洲公園內舉行。

麥縣政府亦對「驕傲男孩」周六的示威進行譴責，並指出種族主義在這裡是不受歡迎的，著他們不要再利用波特蘭和麥縣地區作為他們組織的聚焦地點。

而波特蘭警隊表示，他們已取消了所有警員的假期，在周六的示威中，他們會盡量將「驕傲男孩」的成員，與反對他們的人士隔開，官員表示，可能這是最安全的做法。