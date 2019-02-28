四百多位各界來賓歡聚一堂 兩個小時文藝演出精彩紛呈 好時光中文學校春節聯歡晚會熱烈喜慶

（本報記者俄廣才報導）好時光中文學校二零一九年春節聯歡晚會，於2月23日在Forest Park Elementary小學禮堂熱烈舉行。四百多位各界嘉賓歡聚一堂，觀賞學生們的精彩演出。

一年一度的「好時光春晚」，包括了歌舞、中英文彙報等豐富多彩的文藝節目，是好時光中文學校師生與家長們快樂大家庭的春節聯歡盛會。去年參加人數已逾四百人，可謂是BETHANY 地區最大的華人春節聯歡活動。

本屆春節晚會在喜慶歡快的舞蹈《春節序曲》中拉開帷幕，隨後學生們的表演更是精彩紛呈、內容豐富多彩，包括了歌舞表演、京劇、豫劇、對口相聲、群口相聲、武術、詩歌朗誦等多種藝術形式。

不論是曾獲得比弗頓國際文化節舞蹈表演一等獎的舞蹈蒙古舞《天邊》，舞蹈《叮叮咚咚過大年》、藏族舞《天路》，還是京劇沙家浜選段《智鬥 》、豫劇演唱《誰說女子不如男 》、表演唱《前門情思大碗茶》、群口相聲《繞口令》，或是歌曲演唱《外婆的澎湖灣》、《唐詩新唱》等等，都一再獲得全場觀眾們的熱烈掌聲。學生們長達兩個多小時的多彩多姿、生動活潑的文藝表演，既表達了該校師生新春佳節的喜悅心情和對各界來賓們的衷心祝福，也形像地反映了好時光中文學校在教學上所取得的優異成績。

演出結束後，校長周彥卓女士和教師們向小朋友們派發了賀歲紅包，學生們紛紛向指導老師敬獻了鮮花。

周彥卓校長在致辭時表示，感謝各界來賓的光臨，感謝家長們的大力支持，感謝孩子們的精彩表演以及指導教師們的辛勤付出，特別感謝俄勒岡中文教師協會前主席呂麗娜博士，為學校教師們進行職業培訓所做出的奉獻。

本屆春節晚會得到了來自各界的高度評價，盛讚好時光中文學校的春節聯歡會節目精彩內容豐富，每個節目都傾注了教師與學生們們的辛勤努力。學校春晚不僅為學生們提供了一個展現才藝的舞台，更讓那些從小生活在海外的華人孩子們，借此了解了祖國悠久的歷史與璀璨的文化。

好時光中文學校建校十年來，已從單一的課後中文班發展到中文教學課型齊全，專職教師22名，在校學生200餘名，教室面積一萬多平方呎，教學設施完善，頗具規模的全日制及非全日制並行的非盈利中文教學機構。

該校2019至2020年度中英雙語幼兒園，以及中英雙語小學部（學前班至二年級）招生目前正在進行中，歡迎各界咨詢聯絡。

詳情請登錄該校網站：www.goodtimechineseschool.org。

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