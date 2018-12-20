嘉賓云集　隆重慶祝波特蘭粵劇藝術中心成立

（本報訊）波特蘭華人社區的藝術氛圍愈吹愈濃，由城中有「台山歌神」之稱的甄會紹領頭創辦的「波特蘭粵劇藝術中心」宣佈成立，並於上周六假紅茶館隆重舉行開幕禮。

作為「波特蘭粵劇藝術中心」的主席，甄會紹在致詞時表示，成立藝術中心，目的是宏揚粵劇藝術，推廣本地的文化發展，培育粵劇人才及搭建一個本地藝術界的交流平台，希望藉此能在波特蘭華人社區發掘更多的藝術才華。

「波特蘭粵劇藝術中心」副主席陳笑芳在致詞時指出粤劇是既高雅又普及的民間藝術，亦是中國文化傳統精髓，值得致力保存、維護、推廣及發展。我們僑居海外的華人更有責任去積極推動，讓更多海外華人及其子弟、甚至外籍人士認識這個「人類非物質文化遺產」。她提到，有這想法時，甄會韶老師義不容辭肩負起這個重任。「波特蘭粵劇藝術中心」成立後，將制定粵劇發展的計劃和活動，提供粵劇和戲曲課程，開設興趣學習班，教授唱功、身段及各類中西樂器等等，同時定期安排演出活動讓學員增加舞臺經驗。更計劃邀請外地藝術家、粵劇名伶到来演出，建立交流平台，強化本地表演藝術環境。

「波特蘭粵劇藝術中心」董事會成員有5位，分別是甄會韶主席、副主席兼秘書是陳笑芳、政財黃雪鶯女士，陳仕力先董事和李萬祥董事。除此之外，還有一個由陳仕力名譽總顧問帶領的14人名譽顧問團，包括李萬祥、曹國財、晏丹民、周霖、張海峰、黄民炳、甄錫祥、甄仲春、譚金強、黃雪鶯、李仲良、陳立德、陳景東、顏國深等。除了推廣藝術，更會做慈善，對有需要的華人伸出援手。

晚會在白蓮醒獅隊熱鬧的醒獅表演後，由甄會紹主席，陳仕力及李萬祥兩位名譽顧問進行採青，並由14位名譽顧問和董事會成員一同剪綵，正式宣佈「波特蘭粵劇藝術中心」開幕。當晚大會安排了不同的演出，當然有甄會韶主席獻唱，並有來自西雅圖的嘉賓演出，波特蘭婦女會的熱舞和旗袍秀更是精彩，甄會韶主席更即場唱出《萬惡淫為首》，為一個有需要幫助的華人家庭籌募善款，經點算後總共籌得四千多元。