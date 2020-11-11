單日新增確診數字高企　醫院容量受關注



（綜合報導）連續多天出現了高數目的單日新增確診，州長在周二的新聞會中提到，除非所有州民都負責任來阻止病毒進一步蔓延，否則本州的醫院將會不堪重負。

布朗州長和衛生官員指出，隨著確診病例激增，本州醫院正面臨能力的挑戰。全州在過去一周內，因感染新冠肺炎的住院率上升了57%。

州長在9個縣頒佈的限聚令明天（11日）開始生效，這包括了麥魯瑪縣、卡加瑪士縣、華盛頓縣和西林所在的馬里恩縣。衛生官員強調了這限聚令的重要性，並解釋說，現在暫時停一下聚集，大家合力防止新冠病例的增加。

布朗州長說：“當人們生病時，我們需要確保有足夠的病床，個人防護裝備和護理人員以提供診治。”並指雖然目前俄勒岡州疫情之路似乎方向有錯，現時才導入正軌仍未算太遲。州長指目前本州的醫療系統已為可能激增的確診個案作好準備。

Asante醫院的首席醫療官 Grebosky醫生指出，在過去幾天中，看到病例數增加了三倍。在新聞會中，本州醫院的領導層呼籲州民要認真對待今次的公共衛生風險，盡最大可能留在家裡，免得全州醫療系統陷入無法平衡需求的地步。

俄勒岡衛生局首席醫療官哈古尼亞尼博士說：“這一趨勢非常明顯，令人擔憂。令人遺憾的是，死亡的速度仍在繼續，每周有數十名俄勒岡人喪生。” “俄勒岡州的醫療保健系統可以處理的工作有限。我們無法處理每天在增長的病例數。”

衛生官員表示，社交聚會推動了病例的增加，並補充說這些聚會與萬聖節派對、婚禮和生日派對有關。

今天（10日）的單日新增確診病例有771宗，3人死亡。截到10日，全州有318名新冠病人需住院，其中在64人在重症監護床位，有26人需要使用呼吸機。

今天有最多確診病例的縣城有：麥魯瑪縣151宗，卡加瑪士縣110宗，華盛頓縣95宗，馬里恩縣90宗。