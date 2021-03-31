問題不簡單！ 混合教學和社交距離 是重開的最大考驗

(本報綜述)當記者走入JasonLee小學校門口時，AlmaVelazquez校長伸出雙臂，做出模仿飛機翱翔的樣子。這是學校為了讓孩子們學會並習慣在排隊時也慣保持社交距離所發明的動作。在參訪的行程中，Velazquez校長興奮地表示“我們已經充分準備好了，計畫都已經到位，也練習過整套系統，我相信學生們重回學校的運作會非常順利。”

雖然三月間聯邦疾病管制局發布的防疫大綱中，將Ｋ到12 學校的社交距離減少至三呎。但是俄勒岡州教育局宣布，當四月一號學校重開，進行遠距和校園實體混合教學的時候，波特蘭學區的學生將繼續保持座位和活動空間六呎的社交距離。當前最重要的工作就是整體規劃校內的各種動線和配置教室與教職員的工作。由於這個規劃必須顧及複雜龐大學生與教職人員的各種意見與個別情況，有可能會造成重啟學校計畫的延遲。

目前波特蘭公立學校已有部分重開實體課程，但對回學校上課的人數還是有比較嚴格的限制。

俄勒岡教育局表示，六呎的安全距離是本州的決定，在某些特定情況下，必須保持此安全距離，例如行經走廊，課間換教室，用餐時間等等。學區發言人表示，雖然增加很多注意工作，但最重要的是，孩子們終於又見到他們的老師和同學了。而從四月一日起，學校的低年級學生將開始一周四天的到校上課與網課的混合教學。而高年級學生也將在接下來的幾週內開始返校上課。

擴大開放實體教學後，各校校區必定增加大量的學生，波特蘭學區準備了各種防疫策略，例如每個學校建立臨時的“新冠症狀室”，為出現新冠病毒症狀的學生與教職員工提供快篩檢測。另外教室中配有HEPA高效微粒空氣過濾機，每個進出學校的人都必須配戴口罩，並且持續清潔雙手。以Jason Lee小學為例，每個訪客都必須登記姓名，確實消毒雙手，學校走廊上設置方向標示疏導人流，廁所也有人數限制。在每個辦公桌前，都豎有透明塑料隔板保護必須近距離接觸的人。為了迎接春假結束後回歸的學生們，學校嚴陣以待。

目前波特蘭學區的計畫是Ｋ到五年級學生每天到校兩小時十五分鐘，初中與高中學生每周回校上課兩天，其他的時間則依舊維持網課教學。

在混合教學計畫中，老師必須同時進行遠距和實體教學，要怎樣讓老師能同時兼顧兩邊的學生？各方案還有待研究，為此學區設計了同步教學的措施，能直播教室的教學活動給在家學習的學生。有老師們並不贊同這方式。波特蘭教師聯盟主席Elizabeth Thiel就表示，這種直播聽起來同步，但老師無法像以前網課時直接和螢幕另一方的學生互動和對話，這種單向輸出並非理想的教學模式，很多老師對遠距直播的效果抱有疑慮。

另外，不代表所有的老師或是學生都有意願短期內重回學校，有些人因為身體狀況或家庭狀況並不適合暴露於較高的風險中。可能依然傾向留在家中遠距上課。

Elizabeth Thiel說，學區也正在安排另外的方案，或許工作分流，讓不回學校的老師專職進行網課是個不錯的方法。

波特蘭學區的學監格雷羅(Guadalupe Guerrero)表示：關於如何安排接下來學校授課方式，目前各方的意見非常多元且分歧，因此我們更尊重真正疾病專家的建議，找出應該相信的事實。

相信波特蘭學區會盡最大的努力，在各種想法中取得平衡，在遠距和實體教學中找出最好的模式，來度過本學年最後的幾個月。