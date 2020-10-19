商界對本州不斷徵稅發警報



（本報綜述）本州一個商業團體，對俄勒岡州公司的州和地方稅不斷增加發出警告。一份剛出爐的報告顯示，到2022年，州稅總負擔將增加41%，並警告，如果在11月3日大選中的多項提案全獲投票通過，波特蘭地區的商企地方稅更會增至42%。

俄勒岡州工商局主席麥克唐納指出，整個俄勒岡州和大波特蘭地區正與其它州和地區，特別是西岸的鄰居，在新就業上競爭激烈，而成本對此是非常重要的。如果我們不對新稅施加壓力的話，本州商企的稅務負擔增加將使我們更難增加就業，並更難從經濟衰退中恢復過來。

所有已頒佈和即將進行投票的增稅都有其支持者。他們包括民主黨人，公共僱員工會，環保主義者，醫療保健者，社會服務，露宿者和可負擔住房倡導者以及社區組織等。

根據10月14日發布的報告，在比較所有50個州，俄勒岡州自2019年以來已經從全州商業稅負擔的第40位升至第19位。

國家稅收研究所的林德霍爾姆指出，在他對全國各州和地方商業稅負擔進行年度分析的18年中，從未看到州的排名上升得如此之快。州和地方稅的增長已將俄勒岡州從適度的商業稅負擔州轉為高於全國平均水平。

俄勒岡州工商局反對今次大選中，都會局打算徵收52億元工資稅來資助地區交通項目的提案。他們認為，最近已頒布的稅項加上這提案的累積影響，將降低波特蘭地區的商業競爭能力。

該報告研究自2019年初以來，已經批准的商業稅收增加包括：

•全州的公司活動稅，每年為俄勒岡州的學校籌集10億元。

•全州的醫療保健稅收增加，每年籌集到2.67億元。

•從2022年開始，全州帶薪病假工資稅將每年增加11.2億元。

•麥魯瑪縣商業稅增加，每年籌集1.33億元。

•都會局透過增加企業所得稅，為露宿者服務計劃每年籌集2.5億元。

•波特蘭清潔能源基金總收入稅於2019年1月生效，迄今已籌集了超過5,000萬元。

在下月（11月）的大選中，有以下進一步增加商企稅務負擔的提案：

•都會局的區域運輸工資稅計劃，每年籌集3億元。

•重建波特蘭公立學校的地稅延續計劃，每年將籌集1.25億元。

•擴建麥魯瑪縣圖書館的增加地稅項目，每年可籌集1.33億元。

•支持波特蘭公園及康樂部的增加地稅項目，每年可籌集4800萬元。

根據該報告，到2022年，俄勒岡州商企的州稅負擔將從2.0%增加到2.8%，高於全國各州和地方企業稅負擔的平均值，也高於鄰州加亞，華盛頓和愛達荷州。

該報告還指出，如果擬議中的全民免費學前班提案獲得通過，波特蘭地區的個人所得稅率將成為全國最高，州和地方稅加起來有14.6%。