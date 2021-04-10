商業租金減免援助　求過於供 首輪批出4,990萬元予2,600家商戶

（本報訊）上月接受申請的首輪商業租金減免計劃（ Commercial Rent Relief Program），接獲了2,965份申請，要求的總援助金額高達6,540萬元。 這顯示了商戶對租金援助的需求非常大。

經抽籤後，有2,600家「幸運」商戶被抽出，州政府準備向這批商戶共發出4,990萬元援助，最快在下星期一到帳。

負責這次計劃的Oregon Business 發言人Nathan Buehler 表示，未被抽中的商戶全部都是位於大波特蘭地區的，共有356份申請，而這些商戶將自動進入第二輪的抽籤程序。 第二論申請估計會在本月中或開始。

據了解，這些援助金的分配如下：波特蘭大都會區和Willamette Valley各佔20%，本州的東部、南部、中部和沿海地區各佔15%。 但由於一些能農村地區的申請不多，餘額撥到需求最多的波特蘭市，結果獲得援助的波特蘭市商戶佔總數的63.7%，共有1,478商戶。

俄勒岡州立法機關緊急事務委員會（Oregon Legislative Emergency Board）於2021 年1 月8 日通過撥款一億美元作為本州商業租金減免計劃（ Commercial Rent Relief Program）的資金，為因新冠疫情而受到經濟衝擊，無力 支付租金的小企業提供財務援助。

計劃將資助期間的欠租或最高10萬元。 而有多個出租物業的租客均有欠租的業主，最多可拿到300萬元。 申請這個商業租金減免計劃必需由業主和房客一起申請，雙方均需填寫申請表和提供所需的文件證明。

申請的第一個步驟先由房東填寫第一份申請，委員會確定申請是合資格後，就可參加首輪抽籤。 若被抽中，則業主和商戶均須按要求提供所需文件；約未被抽中就可參加第二輪的抽籤。

這是州政府首個向小企發放的租金援助計劃，有需要的業主或小商企應及早申請，了解詳情和填寫申請，請到https://www.oregon4biz.com/Coronavirus-Information/CRR /

中文詳情和申請：https://www.oregon4biz.com/Coronavirus-Information/CRR/Program-Details/indexsc.php。