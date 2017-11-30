商戶向市長吐苦水　滿街流浪漢嚇怕購物群

（綜合報導）波特蘭市流浪漢問題嚴重，在市中心區除了影響市容外，更已令不少商戶和店舖受盡困擾，有些甚至被迫至關門。上周二，一班市中心的商戶在市政廳與波特蘭市惠勒市長、警察局長Danielle Outlaw、麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury及麥魯瑪縣警長Mike Reese 等人進行了一次會議，不少商家出席，藉此機會向政府人員大吐苦水。

一名保險經紀表示，該公司的員工感到市中心實在不安全，並擔心流浪漢的問題對各行業會造成長遠的影響。

遊船公司Portland Spirit 的東主表示，他聽到顧客說不會再回頭，因為他們在享用完遊船晚餐後，行到取車的一段路已令他們感到害怕。

另一名餐館老板希望市政府能與商戶多點溝通，他說他的餐館在周日晚被賊人光顧，於是他報警，警察到場卻無可奈何的向他表示，大家都沒辦法。他說他的餐館並不是首次被流浪漢破門而入，如情況未能改善，他可能考慮要關門。

早前，名牌運動服哥倫比亞的總裁Tim Boyle表示，屬下一品牌SOREL一年前滿懷希望的在市中心開設首家旗艦店，但滿街流浪漢，員工感到非常害怕，他正考慮會否將門市關掉。而另外有一家小商舖更因為不斷受到流浪漢的騷擾，被迫關店。

萊特商場的經理透露，他們不斷要在商場內增加保安人員，讓顧客能安全不受流浪漢騷擾，這卻令到保安的費用不斷增加。

警察局長Outlaw 表示，警察部門正在安排更多的警員在街上巡邏，但要增加人手卻不是一晚就能做到的，通常要一名警察需要接受18個月的訓練才能派出執勤。

惠勒市長說，他希望街上有更多的警察，只是不應只限在市中心；在其它的社區中，警察可藉巡邏的時候與社區內的民眾建立互信的關係，因為事實證明，當市民見到警察，他們心理就感到安全。

會後，市長辦公室的發言人Michael Cox向記者表示，市政府高度關注這問題，與商戶開這特別會議，除了聽取他們的意見外，也要讓他們知道市政府明白這情況，並已開始著手處理問題。Michael Cox又指出，市政府將在市中心劃出一些行人專用區，區內嚴禁設營過夜，包括行人路上或是建築物的入口。

上周，麥縣政府宣佈在市中心五街一棟大樓的地庫層，設一臨時庇護所，為75名55歲及以上和身體殘障的男士提供臨時床位至明年四月。這臨時庇護所天天由晚上七時至早上六時半開放。

另外，在市中心的二街 （30 SW 2nd Ave.）的救世軍女性緊急庇護所亦將向35名流浪人士提供臨時住宿至明年三月。

而原來在今年底關閉，由開發商在工程未展開前捐出作臨時庇護所的Shleifer 傢俱店，延至明年春天才關閉。

除了每天在市中心的街頭流浪人士外，再加上以上在庇護所內的，流浪人口在市中心已見愈來愈多。

影響市容已是事實，商戶每天要面對的困擾卻是長遠影響著本市的經濟發展。