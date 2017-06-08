唐人街露宿營終於遷出

（綜合報導）佔據唐人街牌樓前空置的地段有年之久的R2D2露宿營，經過多年來的爭議，終於遷出了。

營內的露宿者已於5月26日開始陸續遷出，並會在限期6月7日之前完成全部搬遷。新的點地位於Moda中心和維拉密特河的中間的一個停車場。

R2D2露宿營在多年來，為老城/華埠的商戶帶來了不少負面的影響，並一直與市政府商討，為他們找來合適的地點讓他們遷離華埠。華人社區亦一直在抱怨他們影響唐人街的形象。

位於華埠的營地原是一間成人書店，由於接二連三收到政府通知，多次違反了消防和建築的條例，其後業主將整棟大樓拆掉，後曾改為經營停車場及餐車場，但又被市政府指其違例，一怒之下業主以一元租金租給露宿者作為營地，以報復市政府連串的指控，R2D2露宿營由此而起。

及後，市政府承諾以120萬將地皮買下，但R2D2露宿營必需要在限期今年5月1日遷出，而市政府則負責找來新營址。但多次選址均受阻，波特蘭市長惠勒將限期延至今年6月7日。

R2D2露宿營發起人Trillium Shannon 表示，今次的新營址是最令他們滿意的，而露宿營的主席Sarah 則表示：「新址是一個理想的地點，和之前營地地規模大小也差不多，甚至有些地方還更好。我們正在盡全力地幫助完善。我們非常期待融入社區，一起來幫助更多需要幫助的人」。