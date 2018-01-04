唐人街最後一家華人點心餐館正式結業

（本報訊）波特蘭市唐人街的華人商店，在過去十多年都相繼關門，座落唐人街有30年歷史的雷氏餐館，亦已於日前結業，讓唐人街失去的中國飲食文化重要的一環－點心。

由於唐人街區內，福利機構云集，靠這些機構過活的流浪漢隨處可見，他們隨街方便，喜歡睡在店舖的門前，經常弄到街上骯髒得不得了，嚴重影響周圍的衛生環境。不少店舖的生意因此而一落千丈，有被迫結業，也有遷離唐人街繼續營業。

多年來，商戶與街坊會一直在努力，希望將唐人街改變，重拾舊日的風采，但可惜未能成功。

根據雷氏餐館的東主梁先生表示，他經營了這餐館已有15年。他指出，以前在唐人街，你可以感受到中國文化的色彩，並且有多家點心餐館給顧客選擇。他見證著一家一家的點心餐館離開唐人街，而他卻是最後一家離開的。

雷氏結業的其中原因是業主不再續約，而梁先生表示，就算業主願再續約，他也不會續租，所以就趁這機會結束十多年的心血。

梁先生指，在過去幾年，他不斷要處理流浪人士留下愈來愈多的垃圾，而他們經常流連在餐館的外面，令到餐館周圍的衛生情況非常差，就連顧客也被嚇怕，不敢前來惠顧。他說，就數星期前，就有流浪漢在門前生火，又打破櫥窗的玻璃，流浪人士帶給他太多麻煩了。

在1800年代，波特蘭市的唐人街曾經是全美第二大的唐街，建立這唐人街的是當時一班為美國建造鐵路和進行基礎建設工程的勞工們，現時就如本地傳媒所指，只留下一個空殼。

雷氏餐館可以說是唐人街其中之一個地標，餐館已有30年歷史，而其前身是一家經營50年的雜碎餐館。見到雷氏的離去，實在令人感到有點兒失落，但東主梁先生表示，目前他要享受15年來首個的假期，希望他日能東山再起。