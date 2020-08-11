哪種遮面物預防新冠最有效?研究:戴這種不如不帶



衆所周知，口罩能有效防止新冠病毒傳播，但並非所有遮面物都能起到相同效果，杜克大學研究員費舍爾博士（Martin Fischer）想出了一個簡單測試來測量。

上周五發表在科學進展（Science Advances）雜志上的實驗對14種不同類型的面罩進行測試，其靈感來自費舍爾的同事韋斯特曼博士（Eric Westman），後者在Durham公司工作，該公司是一個向有需要的人分發可重複使用的口罩的倡議組織。韋斯特曼希望弄清楚收到的捐贈口罩是否有效。

爲了對這些遮面物的效果進行檢測，科學家們利用一個裝有鐳射和手機攝像頭的黑匣子開始了這項實驗，讓四名測試人員依此戴上14種口罩進行測試。每次戴上口罩後，一名測試人員會朝盒子裏雷射光束的方向說五遍“保持健康，各位”。一臺攝像機記錄下講話引起的飛沫數量，並通過一種演算法確定了有多少飛沫從面罩中洩漏出來。

費舍爾稱，這項實驗十分簡單，可以輕易重複。他沒有特別推薦哪一種特定口罩，他本人使用的就是普通棉口罩，這項研究的重點是，許多種類的口罩都非常有效，但一些遮面物的效果比不戴口罩還差。

以下是費舍爾和他的團隊所測試的口罩有效度排名，從高效的醫療N95口罩到幾乎不起作用的互頸。

醫療N95口罩（圖14）

這種口罩是醫護人員的首選，能最有效過濾說話産生的飛沫。 醫用外科口罩（圖1）

這種一次性醫用口罩是第二有效的口罩品種，戴口罩說話時産生的顆粒物從0到0.1不等。 聚丙烯和棉花口罩（圖5）

在兩層棉花之間加一層聚丙烯的三層口罩有效度排名第三。 聚丙烯口罩（圖4）

這種口罩由兩層聚丙烯製成，僅稍遜於棉花和聚丙烯口罩。 綁帶棉口罩（圖13）

接下來的六種棉質口罩的表現都差不多，費舍爾指出，這說明變量很重要。他說，“這取決於你說話的聲音有多大，以及胡須是否能很好地貼合你的臉，”或者胡須是否會導緻不貼合。 兩層綁帶棉口罩（圖7）

這是另一種兩層棉口罩，帶子穿過底部，綁在耳朵後面。 帶換氣閥的N95口罩（圖2）

帶有換氣閥的N95口罩是爲了保護使用者不吸入有害物質而設計的，但卻沒有反過來保護他人，這部分影響了其排名。 手工棉口罩（圖8） ‘MAXIMA AT’口罩（圖6）

這是北卡哈德遜山公司生産的一種帶褶的棉質口罩，基本上和單層棉質口罩的效果類似。 單層棉口罩（圖10）

費舍爾說，這種單層口罩的效果比雙層口罩好。 帶褶兩層棉口罩（圖9） 針織口罩（圖3） 大手帕（圖12）

約翰尼·德普和克裏斯汀·斯圖爾特等名人都很喜歡將大手帕綁在臉上，它已經成爲一種時髦的遮蓋物，但多項研究(包括杜克的研究)發現，它基本上毫無用處。 護頸（圖11）

這種高彈力的護頸（跑步者喜歡的一種款式）比完全不帶口罩的效果更差，它能把較大的微粒分解成較小的微粒，使它們更容易從側面滑出。