哈迪斯蒂議員提出警察改革方案



（本報綜述）波特蘭市的非裔市議員哈迪斯蒂日前推出「重新思考波特蘭」（Rethink Portland）的公眾參與計劃，她希望透過這計劃協助她在月底向市議會提交的改革警隊方案收集資料。

市議員哈迪斯蒂早在上任議員之前，在非裔社區中已是一名倡議警察改革的績極份子，上任後更一直在推動這改革，甚至要求市長將警察部的監管權交給她。哈迪斯蒂表示，她希望看警務有改變，解除部份警員的武裝。她說：有配槍的警察並不是唯一的解決辦法，這只不過是一路以來的制度而已。同時她又建議要更換警察局長。

她說，她一直聽到社區在說他們不認為警察是解決所有問題的答案；她指出，警察不是房屋專家，不是社會工作者，並強調我們不能再繼續投資在一個失敗的系統。

她希望見到的是進一步限制警隊，將削掉的撥款重新投資到社區，創造一些代替警察的方案。

她準備開6場公聽會，廣邀市民到來發聲。但她並未有邀請警察部門出席。

目前，波特蘭警察部是由惠勒市長直接監管的，市長在接受媒體訪問時表示對哈迪斯蒂更換警察局長的建議並不支持。市長指出，在過去4年，我們分別有4位局長。如果更換局長就能有改變，這等改變一早就已做到了！

市長說，他贊同哈迪斯蒂的「重新思考波特蘭」主意，只有不太認同更換局長這一點。市長說他支持解除某些警員的武裝，並指出警察部的公共安全支援專家已是一例，他們已經是沒有配槍的警員。

至於哈迪斯蒂提出需要加強監管警隊和要他們問責方面，惠勒市長表示贊同。並指出由哈迪斯蒂所提出的全面改革警察問責制提案，他已投贊成票。市長強調，就哈迪斯蒂提出的建議，他一直在與她合作推行。

哈迪斯蒂已起草了一份90日計劃，準備在接管警察部門後立即啟動。在接任的首天，哈迪斯蒂計劃委任一名代警察局長，並開始尋找新的人選擔任局長一職。接著凍結警察部招聘新人，並與地檢官會晤。首90天內，她將審視警察的超時工作問題，審查警察的特別小組，並發展一個與白人至上主義者和極右翼團體一起制定公開種族主義的緩解策略。

哈迪斯蒂早已表態支持惠勒市長的競選連任，但在上月底突然宣佈不再支持市長連任。她告訴市長，在市政府對疫情的反應他表現“出色”，在種族正義有關的改革方面做得“體面”，但在警察問責制方面“慘敗”，特別是對夜間的示威。

針對每晚的示威，哈迪斯蒂否認是暴亂，她說只有5月28日那晚的示威是暴亂外，其他的都不能說是暴亂，因為之後的暴亂全是由警察引起的。哈迪斯蒂說：我不會接受這種說法，“人們之所以站起來是因為他們受夠了！”但她承認示威中確有些犯罪行為。

根據一份在9月進行的民調，大部份俄勒岡州選民都不同意哈迪斯蒂的說法。有55%選民認為「暴亂」這字眼較「示威」更適合來形容波特蘭市每晚的示威；但有37%不贊成。另外有29%選民認為警察使用過份的武力。