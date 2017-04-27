周日起TriMet改善工程將暫時切斷市市中心的服務

（本報綜述）TriMet將於周日（30日）展開為期三週的維修改進項目，改善Morrison-Yamhill一段路軌，工程包括改進軌道，更換開關，填充間隙和破碎的瀝青等。在工程期間受影響的輕鐵線包括藍、紅、綠線，而橙線和黃線則維持正常服務，但班次有減少。工程亦將會影響到市中心的乘客、駕車人士以及行人。要到市中心的市民要作好準備，在班次減少的情況下，每班車的乘客會增多。

屆時市中心從普羅維登斯公園（Providence Park）到玫瑰園(Rose Quarter) 的藍線和紅線列車服務將暫停，並以短途巴士替代。藍線和紅線的輕鐵列車在市中心的路線亦將改道行經五街和六街。綠線的輕鐵列車則只行走Clackamas至玫瑰園車站之間。而在11街的一段SW Morrison街至Yamhill街和市中心一些街道的行人道將受到工程的影響而關閉。

以下是Trimet 向在4月30日至5月20日期間乘搭輕鐵的乘客提出的建議：

－由於所有輕鐵線都減少班次，列車將較平常擠擁，特別是在繁忙時間。

－多預30至45分鐘。

－考慮調整出門時間，避開繁忙時段（上午七時至九時，下午四時至六時）。

－從玫瑰區到普羅維斯登公園之間的短途巴士，約每5分鐘開出一班。

－不用擔心要向司機展示車票。

－如你因行動不便，需要協助到第一街附近已關閉的車站，可於每日的早上7:30至下午5:30撥打乘客支援熱線503-238-ride（7433）求助。