周日暴亂過後的市長候選人再辯論　更火爆

（本報綜述）大選臨近，波特蘭最受關注的市長選舉，隨著外間對市長處理示威不滿，民調結果的支持率是惠勒市長的對手伊安娜領先。上周的首場電視辯論被指為打平手後，周一由二號電視台主辦的第二場電視辯論中，場面火爆。

對周日的暴亂，市長首先說：我毫無疑問的譴責今次的暴力，這是作為領袖需要做的，說明這不是我支持的，並說，要那些行使暴力的負責！市長直指伊安娜曾公開宣稱自己是反法西斯主義，並說有時一定要暴力示威才有效果。

伊安娜立即反駁，說她要更正這紀錄。她說：無論是誰所作的，所有暴力都是不對的！示威不停的原因之一是因為市長未有譴責警察的暴力行為。伊安娜表示，如她當選，第一件要做的事就是委派非裔議員哈迪斯蒂為監官警隊的專員。

除此之外，二人的辯論還集中在疫情和遊民問題上。

伊安娜指，要幫助波特蘭市從疫情導致的經濟崩潰中復甦過來，我們需要的是一名“小企業市長”，以確保資金投放在真正需要的人和地方。她說：“我們需要確保我們的投資目標明確，投資公平，我們不支持華爾街，我們支持波特蘭人。”

惠勒市長說，波特蘭市是全州首個建立經濟復甦行動組的城市，也是第一個向有需要的個人和小企業“掏錢”的城市。在未來幾周將有更多援助送出。

在露宿者方面，伊安娜表示，她一直以來與街坊們合作解決這問題，她明白露宿者需要有基本的衛生，垃圾和公共援助。她說：“就如我多年來呼籲的那樣，需要建立更多的臨時營地，而政府才剛開始這樣做。”

在這方面市長承認在協助長期露宿者和現今露宿街頭的人做得不夠。市長表示他已找來300張床位，仍在努力找尋更多機會。並指出已在全城設有公共衛生設施，又安排清理垃圾和塗鴉。市長說，重要的是，為露宿者提供人性化的服務，將他們和廣大社區的安全擺在首位。

今場辯論結束後，誰是贏家？

太平洋大學政治學教授摩爾說，沒有明確顯示誰是贏家，但這可能有利於伊安娜，因為她在民調中領先。他說：“但請記住，還有三分之一波特蘭人沒有下定決心。”

今年的波特蘭，在經歷多月來的示威衝擊，加上總統經常嘲笑領袖無能，使一向不為人關注的波特蘭市長選舉也成為全國焦點之一。報導指惠勒市長特意不理特朗普，但持不同政見的這位競選對手卻是一個極大的威脅。伊安娜更表明，如她上任，她會削減警隊5,000萬元經費。市長在5月已削減1,500萬元警隊經費，但拒絕再減。

摩爾教授指出，這場競選充滿變化，他認為導致惠勒失敗的是對示威的各種複雜反應。這場選舉對全國都重要，不僅是因為示威，還因為總統。

惠勒以大比數勝出初選，但之後，示威一直是本市的頭條新聞。商界和溫和派對他讓示威持續這麼久感到憤怒，令惠勒的支持率直線下降；而極左傾的伊安娜卻獲得不少支持，她多次參加示威，並派出標有天天反法西斯“ Everyday Antifascist”的競選標語。

惠勒市長最近對美聯社說：“在接近革命的變革熱潮中，對於像我這樣的候選人來說，困難是要尋找難以捉摸的中心。我不認為妥協是一個骯髒的詞，我著眼未來，而不是眼前的一刻—現在，我們正處於歷史上非常恐懼，焦慮和激動的時代。”

目前要擔任波特蘭市長一職，絕對是一份苦差。但惠勒市長希望連任，而伊安娜則覺得她會做得更好！

惠勒說：我相信我可以為全國和本地面對的撕裂作橋樑；伊安娜說：這時代的領導是來自街上的，而我和我和的街坊們已經在做這工作！

惠勒市長知道暴力示威將成為整個競選的焦點，他說：「警隊要負責重建公眾對他們的信任，而他會讓暴力示威者對他們的行為負責。」

伊安娜則指出反警暴示威不可能出現更多警暴，她說：「對多年來警察謀殺波特蘭黑人的事實我們要有回應；直到領導人願意坐下來作出明確的回應，否則我不相信示威會結束－其實也不應該結束！」