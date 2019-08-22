周六示威 警方逮捕13名示威人士

市長盛讚警方做得好 阻止了一場暴力事件的發生

（本報訊）上周六在波特蘭市中心示威因警方有充足的準備，並早在示威前大規模從示威者身上搜捕武器和盡量將兩群敵對的示威人士分隔一段距離，終而避免發生如過往的嚴重暴力事件。惠勒市長事後讚揚警察的部署。

今次由左派組織antifa及右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）兩個敵對的極端組織發起的示威活動，引起了全國甚至是特朗普總統的關注，事前波特蘭市長、警察局長及百多個機構齊聲呼遣責示威者的暴力行為，並表示本市不歡迎他們。同時，波特蘭警方更是首次將新聞稿用多種語言發放，包括中文，可想這批示威者的暴力衝突已嚴重影響到市民的安危。

當天，示威者早在上午八時半左右已開始聚集，警方表示，在高峰期約有1200人聚集在市中心的街道，在示威人士之間及和與警察之間爆發了無數的衝突，但情況並不嚴重，現場有六人受傷，其中一人被送醫院；13人被捕，正面臨的指控包括行為不當、干擾警察、非法使用武器以及在公園內藏匿武器等。警察局長奧特洛表示，警方查獲可作武器用途的物件包括有刀、金屬捧、木棍、化學噴霧、電擊槍和盾牌等。

當日，兩個極端組織一直在市中心的街道遊蕩，想找機會與對方碰頭開戰，但警方一直將兩個組織的示威者分隔開好一段距離。當「驕傲男孩」們集結在科學館以北時，警察將反法西斯主義者antifa困在荷昉橋的西端（河的另一面）；當「驕傲男孩」的隊伍向西遊行穿過人民大橋（Tilikum）到市中心的南海濱區時，警察則讓antifa漫步穿過Burnside大橋，到河的另一面的工業區的倉庫中遊蕩。就如貓捉老鼠盤，不讓兩方示威者接觸。

期間有右翼人士欲乘小型巴士離開市中心，但遭左翼分子用槌敲破巴士的玻璃因而起衝突。警方拘捕了數名人士，並將一名女示威者壓在地上，引起示威者圍攻警察，警察曾使用胡椒噴霧。

聲稱要保衛波特蘭的右翼分子一直指市長助長左翼分子在本市的活動，將波特蘭描繪成左翼暴力的溫床。本地媒體指，雖然今次市長贏了漂亮的一戰，沒有讓暴力事件發生，但「驕傲男孩」組織人士表示，他們的目的是要耗盡市政府執法部門的資源，今次已達標，並揚言每月都會在市內舉行示威。

而事實上「驕傲男孩」右翼示威者這番言論似乎並不如事實的「勇猛」，據本地媒體報導，在示威當日，他們被警方「隔離」在河的另一面，不斷在不熟悉的街道上徘徊，極有迷失感，加上不時接到警告反對派即將到來，令他們的情緒極為焦慮。在警察的陪隨下過橋到工業區後，更有成員感到極不是味道，乘車離開燒烤去了。

惠勒市長在周一接受傳媒訪問時表示：「我們已有最差的打算，但幸運的是整體來說都算是和平。」就今次示威活動，波特蘭警察局拉來了各地區的警察、州警及聯邦執法人員共15個分部的700人到來應對示威行動。市長表示，今次示威的花費和損失過百萬元，並將用本地納稅人的稅款所支付，其中包括市中心商舖關門和員工被放假的損失。市長更計劃向市中心受影響的商業提供支援。市長坦言，今次在龐大警力下揭止了暴力，但波特蘭市未必能再一次承擔有這樣規模的行動。