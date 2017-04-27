周六「82街玫瑰大道巡遊暨嘉年華」因安全理由取消

（本報訊）原定於今周六（4月27日）舉行的第十一屆「82街玫瑰大道巡遊暨嘉年華」，主辦單位在周二下午宣佈，因公眾安全理由，決定取消。

在主辦單位的新聞稿中表示，在過去11年，82街玫瑰大道商會與區內商戶，區民和社區組織攜手舉辦巡遊和嘉年華會，目的在宣傳波特蘭市的東區，並慶祝區內的多元文化，每年均吸引數千民眾在街上觀賞巡遊。

當主辦單位，參與活動的民眾和商戶及觀眾們，正在開心地期待著周六來臨之際，卻接有關多個團體計劃將會到場進行擾亂，為免在巡遊中出現暴力場面，82街玫瑰大道商會表示，在無法保證民眾安全的情況下，被迫宣佈取消今年的「82街玫瑰大道巡遊暨嘉年華」。主辦單位感到非常失望，因為這些外來團體所作的事竟遺憾地影響到波特蘭東區及82街社區。

據了解，滋事團體針對的是多年來均參加巡遊的麥魯瑪縣一共和黨團體。

作為協辦這活動的Venture Portland 的聯絡人，市議員Nick Fish表示，這是一件可恥的事情。這項活動全由民眾義務組織，用來展示波特蘭市東區的發展進程，今次取消活動，損失的是一直喜愛這活動的東區勞工階層和家庭。

作為波特蘭市玫瑰節的前奏活動，玫瑰節發言人表示，在一個無關的街坊活動中出現這情況，實在令人失望。

主辦單位未有詳述恐嚇的內容，但有關的魯瑪縣共和黨團體表示，他們接獲來自一班無政府主義者的恐嚇性電郵，內容說除非他們退出巡遊，否則該組織將發動超過200人衝入巡遊隊伍，將他們拖出來。電郵內亦說：「你們已看到我們在市中心的力量是何等強大，就連警方亦不能阻止我們。」

在本地媒體的查詢下，一個匿名人士回覆電郵說：「這些人都不是好人，他們是極左份子而他們是危險人物，所以他們絕不應該出現在一個為一家大小而設的活動中。」

魯瑪縣共和黨團體表示，這些人士要採取暴力來對抗與他們有不同觀點的人士，現在的問題是波特蘭政府是否認同這等行為。他們希望市政府的新領導層有勇氣去面對這些恐嚇。

82街玫瑰大道商會呼籲民眾，雖然巡遊和嘉年華會均被迫取消，但鼓勵大家在周六和未來，多惠顧在82街一帶的商戶。

商會將在八月份舉辦第二屆「82街美食之旅」，敬請留意。