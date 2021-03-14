周五晚珍珠區暴力遊行再現 警方大包圍100名示威者



（本報綜述）市中心的珍珠區再受到暴力示威者的破壞，警方採取大包圍手法，將現場100名示威者圍起，並不准他們離開。

根據警方的消息，當晚在13街至14街的一段西北Marshall街，有示威者在進行破壞，大批警員約在9時半到場，並立即大包圍這些示威者。

這班示威者早在晚上8時在附近的Jamison Square 聚集，然後遊行到街上，警方一直用揚聲器警告他們，這場遊行是未有獲准的。

當示威者開始進行破壞時，警方立即將這班人包圍起來，並要求合法的旁觀者、記者和有健康問題的人士立即離開外，其餘示威者一律要留在被包圍的範圍內，然後警察逐一拍照認人，留作日後調查。有不願合作的示威者，手拉手的企圖阻止警方的行動，警員將他們帶走並進行拘捕。

在示威者留下的物件中，警方發現有撬棍、錘子、熊噴霧劑，有石頭的武器，高衝擊力的彈弓和刀等。

警方表示，當警員在處理現場人士時，另一班人在外圍起，並企圖用身體來衝擊警員，有些擲石頭或是罐裝飲品。有警員發射胡椒噴霧，並再拘捕了多人，其中包括兩名穿上全身保護和有槍的疑犯。

最後警方共拘捕了13人，年齡由17歲至36歲。警方估計，今個周末日可能會繼續出現示威的場面。

區內的餐飲業店主表示，隨著天氣變暖和麥縣風險調低，大家都準備好迎接一個繁忙的周末日，現接到警告示威會在這兩晚再來，為免安全只好關門。店主指出，示威者不用進行暴力破壞也可以有言論的自由，他們這樣做實在令一班正在爭扎求存的老板和工人們感到沮喪。