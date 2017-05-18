周二麥魯瑪縣特別選舉結果 波特蘭公立學校7.9億債券獲通過　業主們地稅負擔再加 應馬麗珍女士勝出　當選麥魯瑪縣教育服務區委員

（本報訊）周二是麥魯瑪縣特別選舉日，結果極受關注，波特蘭公立學校7.9億債券，以超過百分之六十的贊成票獲通過；來自華人社區的應馬麗珍女士勝出，當選麥魯瑪縣教育服務區委員。

7.9億學校債券題案，金額是有史以來的高，債券籌集的資金，主要用作為四間高中的翻新和更新設備工程，包括林肯高中（Lincoln）、麥迪遜高中（Madison）、Benson高中及已關閉的Kellogg 初中；及處理所有波特蘭公立學校有關安全的工程，例如含鉛漆油、食用水安全、石棉、更換屋頂．．等等。

這項債券將增加所有在麥縣的物業地稅，在首四年，每一千元的物業估值需繳付1.4元的地稅，之後的30年稅款將減少至平均每一千元的物業估值稅款為0.68元。以一間估值20萬的房屋來算，首四年所增的地稅是每年280元，接著的30年每年平均增稅額為136元。

五年前，縣民已通過類似的題案，金額是4.82億元，用作翻新 Roosevelt高中、Franklin高中、Grant高中、Faubion K-8 及其它學校的修繕工程，業主們每地支付的地稅中，仍包括這項債券，而最後一期稅款是在2032年。校區對這四所學校的工程進度快，除了Grant 高中外，其餘三間學校的工程全部將在今年八月竣工；而Grant 的工程亦將於下月開始，預計在2019年八月竣工。

波特蘭公立學校校舍的平均樓齡為77年，並存在有危害安全和有損健康的情況。7.9億的債券中，有1.5億將立即用在處理一直困擾著學校和家長們特別關注的食用水、石棉、更換屋頂、增設保安，消房系統、取替含鉛漆油等等。

其餘的6.4億就會用在上述四所學校的翻新和更新設備工程。其中以林肯高中情況特別受到關注，該校學生就在投票之前在學校舉行集會，講述他們的實際情況，要求選民支持題案，該校的學生人數已大大超出了學校所能容納的，有些學生要在集裝箱內的臨時課室上課，而校舍破爛，造成不少與安全有關的問題。

今次的學校債券，獲得大部份選民的支持，唯校區近期多項負面新聞令家長們擔心學校的行政處理手法，另外亦有家長認為題案的金額太高，對不少業主來說實在是百上加斤。

另外，憑30年教學經驗，來自華人社區的應馬麗珍女士，在參選麥魯瑪縣教育服務區MESD第二位置委員中，獲得大比數的支持，以48.1%得票率勝出，成為首位出任教育委員的華人。

在今次選舉中的其中一些題案包括有，票民通過向一些提供短期住宿服務的公司如AirBnb，VRBO等，徵收如旅館一樣的百分之六住宿稅。1.87億元Lake Oswego 學校債券獲通過，作為更新Oak Creek 小學外牆，及重建Lakeridge 中學。至於Mt. Hood 社區大學的7,500萬元債券則被選民否決。