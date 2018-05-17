周二本州初選點票完成　多個候選人如期勝出

（本報綜述）2018年俄勒岡州的初選點算程序已完成。據州的選舉網站，在今次初選中，投票的選民數字僅有33.6%，是自1970年以來的新低。

至如在大波特蘭地區的選民亦不顯得積極，麥魯瑪縣選民的投票率只有30.7%，華盛頓縣有30.8%，卡加瑪士縣則僅有28.1%。

州務卿辦公室表示，本州的投票率雖然偏低，但與其他同樣在周二有初選的州份比較，俄勒岡州的投票率是最高的。該辦公室發言人表示，他們已盡力宣傳，鼓勵選民積極投票。

其實，今年實際投票的選民數字較2014年的選舉時還要多，但因為近年本州人口增加迅速，而且只要在車管局登記就已自動登記成為選民，所以登記的選民數字較前大增。在這情況下，投票人士的比率相對來說變少。

州務卿辦公室表示，他們會繼續大力宣傳，讓州民感到選舉的重要性，希望能鼓動更多選民在11月的大選期參與投票。

以下是一些俄勒岡州初選中最為人關注的職位勝出的人選：

州長：

民主黨：凱蒂．布朗（Kate Brown）得票率81.3%

共和黨：比尤勒（Knute Buehler），得票率47.8%

現任布朗州長如眾所望，順利當選為民主黨的州長候選人，並會在11月的大選中與共和黨的比尤勒競爭下任俄勒岡州州長一位。布朗州長獲在得知結果後，馬上向共和黨候選人發出挑戰，邀請他參加最少的三場辯論會，州長表示，這樣做可讓選民親耳且直接地聽到他們二人在不同問題上的不同觀點。

至於共和黨的比尤勒，由初期的遙遙領先地位，被其他兩名候選人急起直追，他被指輕敵，未有盡全力。他目前是代表Bend 市的州議會代表，是一名整形外科醫生。

州勞工部長：

Val Hoyle，得票率51.8%

當選後，Val Hoyle 將加強執行勞工和住屋法例，並可能向多項違法行為處以罰款，包括歧視、工資和工作環境。由2009年至2016年，Val Hoyle 一直擔任州議會代表，在2016年參選州務卿一職，但未能勝出。

聯邦眾議員：

第一選區

民主黨：Suzanne B onamici ，得票率51.8%

共和黨：John Verbeek，得票率50.7%

第二選區

民主黨：Jamie McLeod-Skinner ，得票率42.8%

共和黨：Greg Walden，得票率77.4%

第三選區

民主黨：Earl Blumenauer ，得票率90.5%

共和黨：Marc W Koller，得票率42.6%

第四選區

民主黨：Peter A DeFazio ，得票率91.4%

共和黨：Arthur B Robinson，得票率45.5%

第五選區

民主黨：Kurt Schrader，得票率86.6%

共和黨：Mark Callahan，得票率62.5%

麥魯瑪縣

縣審計專員

Scott Learn，得票率41.9%

Jennifer McGuirk，得票率40.9%

由於未有候選人得票過半數，所以最高票數二人將於11月大選時再戰

Jennifer McGuirk目前在縣審計處工作，而Scott Learn曾在本地報章俄勒岡人報擔任記者，目前在州政府擔任審計工作。

縣長

卡弗里Deborah Kafoury，得票率71.4%

自2008年，卡弗里已在麥魯瑪縣工作，並在2014當選縣長至今。

麥魯瑪縣議會第二席位

Susheela Jayapal，票率59.3%

Jayapal是運動服裝公司Adidas 的前任律師，倡導要建造更多可負擔房屋，並支持移民和難民。

波特蘭市政府

波特蘭市議會第二席位

尼克．菲士（Nick Fish），得票率62.7%

菲士議員自2008年已在這位，監管波特蘭市的水務部和環保服務。在勝出今次初選後，菲士隨即在其競選社交網上謝票，他感謝市民對他的信任，並多謝各界的支持，他說，他愛這個城市，在大家的合作努力下，我們的將來一定會更好。他是一名關注本市多元文化社區的議員，今次他的競選網頁就用了五種語言，包括中文，讓不同族裔的選民更了解他的政綱。

波特蘭市議會第三席位

Jo Ann Hardesty，得票率42.1%

Loretta Smith，得票率22.5%

由於未有候選人得票過半數，所以最高票數二人將於11月大選時再戰

這議位可算是競爭得最激烈的一個。洛雷塔．史密斯（Loretta Smith），是五位候選人中擁有最多從政經驗的一位。她承諾會為弱勢社區爭取各項的權利。

哈迪斯蒂（Jo Ann Hardesty），是一名前任州代表和麥縣政府的高級政策分析師，她是一名以「敢言」為人所熟悉的社會積極份子，她最關注的是波特蘭市的警力和警察的暴力和不公平對待有色人種的問題。她承諾會致力解決本市的房屋、警察改革、氣候行動及協助服務不足的社區等問題。

延長兒童福利稅 以81%贊成票獲通過

再次延續兒童福利稅，波特蘭市將繼續向本市業主徵收每$1,000元物業評估值0.4元的稅收，用作資助兒童福利項目，包括防止飢餓、虐兒及幼兒教學、課後和暑期活動、及寄養兒童等服務。

比弗頓校區福利 以70%贊成票獲通過

比弗頓校區福利法案獲選民通過，校區將繼續向區內的業主徵收每$1,000元物業評估值1.25元的稅收。這將可保存300個教職位和維持校區的小班教學。