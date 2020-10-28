周三開始比弗頓校區分發240萬元托兒撥款 每名兒童每月獲1,415元補貼



（本報綜述）由明天周三（28日）開始，華盛頓縣的父母可以通過比弗頓學區申請照顧兒童的補貼，每個小孩最多可獲每月1,415元的補貼。

比弗頓學區的發言人Shellie表示，合資格領取補貼的人士，必需是居住在比弗頓學區的父母，但孩子卻不一定在比弗頓學區讀書。她舉例：如果您有一個未達上學年齡的幼兒，您都有資格獲得補貼。

每月的補貼適用於由8月1日至12月30日之間，托管在認證的托兒中心的孩子。此外，儘管標準不嚴格，但父母必須從事符合必要工作者（essential workers)資格的工作。

哪些是Essential worker呢？除了醫院、診所、藥店和實驗室等等跟醫療有關的職業，很多和我們日常生活息息相關的行業，比如公共交通、郵局、通訊、加油站、銀行、超市、警員、政府部門等等都是。

比弗頓市政府從聯邦的疫情關愛法案中獲撥款240萬元。華盛頓縣內的每個地區均有撥款，因此父母應該向他們居住的學區查詢類似的計劃。希爾斯伯勒（Hillsboro）學區和蒂加德-圖拉丁（Tigard-Tualatin）學區均可在線獲取更多信息。