周三起坐巴士和輕鐵要帶口罩



（本報綜述）TriMet 公司上周宣佈，由5月20日（周三）起，要求所有巴士和輕鐵乘客，在乘車時必需要戴口罩，這是根據州長和州衛生局發出的抗疫指引而實施的新措施。

TriMet 的經理Kelsey 表示，在過去兩個多月來，TriMet 為了應對新冠疫情，並要保障司機和乘客的安全，他們已實施了一系連的措施，例如加強車箱內的消毒和清潔等，為了進一步為乘客提供一個安全的服務環境，公司要求所有乘客必需要戴口罩。

除了在車箱內，TriMet 亦呼籲乘客無論在巴士站或是輕鐵站候車時，都應該戴上口罩。

TriMet 早前已規定所有在巴士和輕鐵上的員工必須戴上口罩，並且為了滿足6呎社交距離和乘客之間要有3呎距離的規定（家庭成員除外），已限制每班車的乘客數量。

TriMet 更會在其700輛巴士上內安裝一個口罩機和兩個洗手液機，及在其145個輕鐵車箱內安裝兩個口罩機和一個洗手液機。TriMet 希望乘客盡可能使用自己的洗手液和口罩，因為這兩樣的供應仍然非常緊張，這舉是讓沒法獲得口罩的民眾也可以同樣獲得保障。

在這疫情下要乘座公交車，以下是乘客們需要知道的：

－限制乘客數目

每輛巴士在同一時間只能乘載19名到24名乘客（有父母帶同孩子）。 如巴士上乘客量已達上限，那就要等到有乘客下車才能讓候車的乘客上車。如巴士持續「客滿」，TriMet會考慮調整服務。乘車的乘客最好要預留多一點時間。

5月20日開始乘客必需戴口罩

圍巾，手帕和織物口罩都可以，只要它們能遮住鼻子和嘴巴即可。兩歲以下的兒童和身體狀況不允許的可獲豁免。更多有關的信息將於5月20日發布。

－座位限制

為了幫助乘客保持距離，一些巴士座位上張貼有告示，要求乘客不要坐在那裡。這樣做可確保乘客和司機之間有安全的距離。

－臨時措施

自新冠疫情大流行開始，乘客人數下降了70%。巴士班次亦按乘客的需求而減少了，目前的班次時間表就於周末日所採用的，最多巴士行走的主要是到醫院、診所和上班的路線。

－乘客間保持三呎距離

由於每位乘客都戴著口罩，因此州衛生局允許乘客彼此保持3呎的距離。TriMet在優先座位附近添加了第二條黃線。在巴士行駛時，乘客應留在這條黃線的後面，這樣可以幫助司機在開車時保持有足夠的社交距離。司機每一班工作數小時，乘客應盡量避免與司機互動，並給予他們足夠的空間，確保他們的安全。同時乘客們在候車、上車或下車時均要注意保持距離。

－不再使用現金

為了減低乘客和司機的互動，TriMet 已暫停接受現金購票。乘客最好使用Hop卡，電子錢包或在MAX或WES站的售票機購買Hop票。

沒有Hop卡的乘客，可到市中心先鋒廣場的TriMet售票處免費領取一張。又或撥打503-238-RIDE（7433）或電郵件至 *protected email* 要求郵寄。請提供姓名，地址（包括城市，州和郵政編碼）以及您需要成人、少年或長者卡。