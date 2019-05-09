周三本州老師大罷工　上街遊行爭取教育經費

（本報綜述）周三，波特蘭市中心河濱公園內出現一片「紅海」，超過25,000名教師和支持者分別穿上紅色上衣，為本州的教育發聲。

俄勒岡州預算赤字持續惡化，政府立法部門想方設法削減赤字，教育基金竟再次成為犧牲品！據報導，未來兩年，俄勒岡的教育基金將被削減1.41億美元！俄勒岡立法機構幾十年來都是拿教育基金開刀，撥給教育的錢不增反減！士可忍孰不可忍，導火索終於被點燃，俄勒岡教育協會定出5月8日為「行動日」，呼籲教師上街遊行！

周三早上，來自全州的教師和教育支持者群踴而出。在波特蘭市，教師們聚集在市中心的河濱公園，並在市中心遊行。在西林市教師們在州政府大樓外舉行集會。教師們希望藉著今次的行動，向州立法會施壓，迫使他們通過20億元的企業徵稅計劃來資助幼稚園到12年級的經費，及為本州的大學和社區大學爭取更多的經費。據估計，參加遊行的教師和支持者超過二萬五千人。

因教師罷課，本州有最少有25個學區超過600間學校均被迫停課。有些照常上課的學校都分別在課後與街坊舉行討論會，讓大家發表意見。

早前州長提出向本州營業額超過100萬元的企業增收0.5%稅款的計劃，這建議受到大部份民主黨議員的支持，周一到討論時遭到共和黨反對。到周二投票時，12名共和黨議員全部缺席表示反對，他們認為加稅只會令到貨品加價，對教育系統所存在的問題根本未能解決，特別是指州政府目前已高達25億元的退休金債務。

俄勒岡教育協會主席John Larson 指出共和黨議員的行為正是教師們要罷課的原因。教師們指，他們不是要求加薪，他們只希望能讓更多人關注在課室內的實際情況，和多年內經費不足已嚴重影響到本學生的學習機會。本州是全國之中一班學生最多人數和畢業率最低的州份。

教師們除了要求有更多教育經費及減低每班學生數目外，他們還要求：

－學校有更多的輔導人員，特別是精神健康輔導人員不足已嚴重影響學生的學習；

－有更多的圖書館管理員，目前全州只有158名圖書館管理員，即每校區都不能有一名圖書館管理員；

－更多學校護士，現時每5,481名學生才有一名護士，低於全國要求的四倍；

－恢復藝術音樂和體育課；

－增加學校用品經費，俄勒岡教育協會治出有94%的教師是自己掏腰包賣用品給學生使用的；

－通過3427題案和學生成功法案，這將可增加本州的教育費18%。

州長辦公室發聲明表示布朗州長絕對支持周三上街的教師們，而由她所建議的財政預算中已包括減低一班的學生人數，並協助教師處理有精神或行為問題的學生。

自從本州的選民在90年代投票通過限制從加地稅來資助教育經費後，俄勒岡州的學校就只能靠州政府的撥款，而州立法人員多年來亦一直在努力尋找足夠的資金來維持不斷上升的成本。

波特蘭學區指出，由於波特蘭5月8日全學區學校停課，今年的夏天假期將會延期。早前學區就已經決定將6月10日和11日兩天用來彌補因下雪而停課的時間，因此學期的最後一天將延至6月12日。