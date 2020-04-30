周一起到Costco需戴口罩

（本報綜述）美國零售巨頭Costco週三在其網站宣布，從5月4日開始，大部分門店將恢復正常營業時間，但所有顧客在店內均需戴帶上口罩。

Costco公告：“為了保護會員和員工，從5月4日開始，所有Costco會員和顧客在Costco店內必須佩戴口罩或遮蓋口鼻的面罩。”該政策不適用於兩歲以下兒童或因患病無法戴口罩的個別人士。

Costco還擴大了60歲及以上顧客提供的專屬購物時間。原本一周三天的專屬購物時間將從5月4日開始擴大到一周五天，時間為周一至週五上午9點至上午10點。大多數的Costco店在早前縮短了的營業時間，也將在5月4日恢復正常。

Costco 早在周二已公佈有部份分店要求顧客必需戴口罩入內，但到周三即更新為所有分店均要求顧客戴口罩入內。

為了實行足夠的社交距離，Costco仍限製每張會員卡只限兩人入場以及急救或醫護人員可優先進入。又將小食部的座位取消，並只供應有限的小食種類。

隨著十多個州宣布部分重啟經濟，Costco也作出這樣的調整。

另外，在本市也有多家超市亦要求顧客必需戴口罩入內購物，包括沃爾瑪（Walmart）、Whole Food超市、New Seasons超市、99 Ranch超市。