下期課程將於10月14日(星期六),上午9:00 至下午2:30在PCC 82街分校(2305 SE 82nd Ave.)Mt. Tabor 大樓126教室進行。必須預先報名,預早報名費用每位35元正,上課當天報名費用每位40元正。支票抬頭請寫CACA及郵寄到2309 SW First #142, Portland, OR 97201。請留意,每一位學員必須修畢整個課程方能獲得證書,查詢詳情電503-221-8773。

