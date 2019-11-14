同源會邀請各界出席市長公告本年為跨州鐵路建成150週年儀式

（本報訊）為了讓百多年前為美國建造鐵路的華工被美國各界的認可，同源會特別在鐵路完工150周年紀念之際，要求波特蘭市政府作出公告，肯定早期華工對美國的貢獻。

同源會誠邀各界出席11月20日（下周三）早上10:50至11:20在波特蘭市政廳舉行的宣告儀式，當日惠勒市長將宣告當日為紀念跨州鐵路建成150週年和表揚華裔美國人的貢獻的日子。同源會呼籲華人社區踴躍出席，一同見證我們祖先和華人的貢獻同被獲得肯定的歷史時刻。市政廳的地址：1221 SW 4th Ave, Portland, OR 97204，參加的人士務必於當日早上10時半前到達。

當年承擔西段鐵路建設最艱巨任務的主力，正是成千上萬特別能吃苦耐勞的華工，據報導，當年華工佔了全部工人的九成約1.5萬人，但他們卻多年被隱沒在歷史的煙塵中，他們受到了公然的歧視、貶低和遺忘。

幸得這些工人的後裔和學者的不懈努力，如今這班華工被重新寫入這條鐵路的歷史。今年在猶他州舉行的金釘儀式150週年紀念中，數千名華工的後人和華人聚到一起，共同見證這一不朽壯舉得到了更完整的描繪。並在全國各地的華人社區都有不同的慶典和活動，以喚起大家前人的逸事。

在下周的公告會上，參加講話的有同源會的全國副會長應馬麗珍女士、波特蘭同源會的董事Gloria Lee、中華會館主席李汝堯及亞太裔聯盟（APANO）副主席Duncan Hwang。

1869年5月10日，是美國歷史的一個重要時刻：第一條橫貫大陸鐵路(Transcontinental Railroad)在猶他州普瑞蒙特瑞(Promontory)竣工。那一天標誌著一場深刻的變革。曾經需要耗時數月的危險工程，因為有眾多的華工，才可以在一週內完成，給這個四分五裂的國家的經濟帶來了一場革命。當天中央太平洋鐵路公司(Central Pacific)和聯合太平洋鐵路公司(Union Pacific Railroads)的領導人齊聚一堂，慶祝鐵路軌道的接通。創辦了史丹佛大學的大商家、政治領袖利蘭·史丹佛(Leland Stanford)把一根儀式性的金道釘敲入枕木，將鐵軌連接了起來，標誌著這個歷史時刻。但在儀式上，卻看不到修建鐵路工人的身影。利蘭·史丹佛在當時就曾說過，沒有這班華工，這項鐵路工程是不能按期完成的。