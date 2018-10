同源會邀請你觀看《國寶銀行：小到可以進監獄》紀錄片 國寶銀行董事將出席會後答問會

(本報訊)波特蘭同源會於10月20日(星期六)晚七時在俄勒岡歷史協會(1200 SW Park Ave.)舉行電影欣賞會,屆時將播放今年被提名奧斯卡最佳紀錄片,講述震驚的國寶銀行官司案的Abacus : Small Enough to Jail《國寶銀行:小到可以進監獄》。並在會後邀請到國寶銀行的董事Vera Sung 及Chanterelle Sung與觀眾們一起有座談會。

