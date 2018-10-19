同源會邀請你觀看《國寶銀行：小到可以進監獄》紀錄片 國寶銀行董事將出席會後答問會

（本報訊）波特蘭同源會於10月20日（星期六）晚七時在俄勒岡歷史協會（1200 SW Park Ave.）舉行電影欣賞會，屆時將播放今年被提名奧斯卡最佳紀錄片，講述震驚的國寶銀行官司案的Abacus : Small Enough to Jail《國寶銀行：小到可以進監獄》。並在會後邀請到國寶銀行的董事Vera Sung 及Chanterelle Sung與觀眾們一起有座談會。

《國寶銀行》不單單是一部描述美國華人社區的故事，也是一部有關2008年金融危機的影片。當民眾看過了不少有關2008年金融危機的影片與新聞後，包括《大到不能倒》、《大賣空》、紀錄片《黑金風暴》等，大家都知道大銀行都沒有因此而被起訴；卻完全不知在紐約因為這場金融風暴，發生了這起小銀行被控訴的事件，而且還是個華人社區銀行，充滿著對少數族裔歧視與不平等待遇的狀況，更精采的是，這起荒唐案件，小蝦米最後居然戰勝了大鯨魚，最後紐約地檢署慘敗，撤回所有控訴。

本片紀錄這家建於上世紀80年代、為華裔社區提供各類金融服務的華資銀行，成為2008年次貸危機後唯一被起訴的金融機構。電影還原了國寶銀行遭遇訴訟和打官司的過程，講述了國寶銀行的孫氏家族在過去5年是如何爭取正義，捍衛聲譽，抗議曼哈頓檢察官Cyrus R. Vance, Jr. 不法指控貸款欺詐的艱辛歷程。紀錄片從被調查、逮捕、起訴到審判，歷時五年多的時間，終於2015年以罪名不成立獲得勝訴為主，揭露出一些鮮為人知的辛酸與中國文化的傳承。

這是一部講述堅持社區真理，不屈奮鬥，最終獲勝的故事。