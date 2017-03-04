同源會要求州府撥款支持歷史課內容法案 呼籲關心教育的華人出席州議會會議　支持通過280法案

（本報訊）由波特蘭同源會主導提出的280法案，將於3月14日下午一時至三時在州議會中討論，同源會希望能得到關心教育和華人歷史的華人，能將當天州議會的座席坐滿，向州議員顯示華人對這法案的支持。

早在2013年，波特蘭同源會提出，要求州政府將所有俄勒岡州州民的歷史納入本州歷史的課程中，即不單是白人，是所有對俄勒岡州歷史曾作出貢獻的民族亦當納入課程中，包括華人。這提案當時已獲州政府通過，但礙於缺乏撥款，所有推動這法案的行動在2015年都停了下來。

於是波特蘭同源會的應馬麗珍女士，起稿這280法案，並在過去一年多，不斷向州教育部及多位議員游說，法案要求州政府正式撥款，讓先前的法案得以落實並推行。

提案如獲通過，撥款將用作重新編寫本州的歷史課程，加入不同族裔在本州的歷史。根據提案的解釋，這樣不但可讓不同族裔的學生明白到他們是屬於俄勒岡州的一份子，從而改善他們對公民參與的態度。增強了年輕一代對社區的歸屬感，將有助他們成為社區領袖，匯聚力量，將社區一體化。另外，撥款亦用作訓練教授這科目的教師們。

波特蘭同源會表示我們的同心，將可確保本州的學生能在課本上學習到在過去華人對俄勒岡州那些重大的貢獻，及有色人種那些從未有人提及過的故事。

如讀者們願意在3月14日親身出席州議會聽證，以示支持， *protected email* 或電503-221-8773">請電郵至 *protected email* 或電503-221-8773聯絡Betty 。說中文的，可撥電波特蘭新聞報名。

同源會須要知道人數，以便安排巴士接送支持者到西林州政府大樓參加。

大家可視此為西林州政府大樓一天遊的機會，親到州府，參觀一下州政府人員的工作地方，同時亦可支持將本地豐富的華人歷史編入本州學生的歷史課程中。

同源會所提出的280法案能否在州議會中通過，就有賴大家的支持了。