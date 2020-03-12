同源會舉辦首個講解人口普查講座 原來一人不報　本州每年將損失3千多元



（本報訊）為了幫助華人社區明白並參與人口普查，波特蘭同源會在上周六在李氏公所內舉行了首個2020人口普查講座，由李素娟女士主持。

近月來，大家都不難在電視、報章和網上見到2020人口普查的宣傳廣告，大力呼籲民眾務必要參與人口普查，務求人人參與，一個都不能少！因為人口普查的數據將影響我們所在的社區，在未來十年獲得多少聯邦撥款，用於本地的教育、醫療、道路和提供各種的福利。

人口普查是美國每十年進行的一次的全國性調查，統計生活在美國的每一個人，無論是嬰兒、兒童、露宿者、合法和非法移民、留學生等等，全部都應該被點算在內。

人口普查的結果將決定各州在國會的議席數量，並根據普查數據調整選區。更重要的是，人口普查數據將用作未來十年聯邦撥款、資源分配的考量條件，因此確保每位居民都參與普查十分重要。

俄勒岡州的資金來源，超過三分之一來自聯邦政府。以2016年為例，人口普查數據為俄勒岡州帶來130億元的撥款收益，這顯示平均每名州民得到約3,200元的福利，這包括醫療補助、學前兒童教育、食物援助、道路修繕、學校、醫院、學校午餐計劃、租屋補助、長者服務．．等等。換句說話，少一個人上報資料，州政府就會在未來十年，每年失去3,200元的撥款。

目前本州的福利不足，就是跟很多人不願填寫人口普查表格有關，沒有被點算在內，聯邦政府的撥款也沒有預你的福利在內。造成看老人福利不足、租屋補助要輪候多時等的不便。加上，本州估計有100萬人屬於「難以點算」的人口，算一下，一共損失的聯邦撥款數目可大了！

一直以來，華人社區是屬於美國人口普查中的一個「難以點算」的社區之一。一個名為#點算俄勒岡的組織正積極與多個社區合作，為這些「難以點算」的社區推動人口普查，希望每一個人都能被點算在內。同源會就是其中一個合作伙伴。

在講座中，李素娟特別提醒大家，人口普查是免費的，不需要填寫社安號，也不會要求捐款，亦不會問有關公民的問題。因為人口普查的目的只有一個，要統計有幾多人口，好讓聯邦政府懂得如何分配和運用資金。人口多當然所獲分配的資金也多；少報人口，就造成資金有限和福利不足的情況。

2020人口普查，4月1日正式開始，今年是首次可以在網上提交表格的。如人口普查局在5月仍未收到您的普查表格，人口普查員將親自上門找你填寫表格。人口普查所有資料都是保密的，是受到聯邦人口普查法第13條的保密法所保障，法例禁止普查局向其它政府部門(包括ICE)或個人，透露涉及個人的普查信息，違者將觸犯聯邦法律，最高可判5年監禁及25萬元罰款。

填寫人口普查表格，只需花十分鐘時間，回答十條問題就可。為自己、為家人、為社區未來十年的發展盡一分力。

同源會將在3月28日上午10時至下午12時半，在比弗頓圖書館舉辦第二場的人口普查講座，以英語翻譯普通話進行，屆時將有人口普查人員即場為您填表，請帶備有關人口普查的郵件。