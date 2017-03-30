同源會成功要求州府撥款支持多元文化歷史課內容法案 十多名華人出席聽證會 支持通過280法案

（本報訊）由波特蘭同源會主導提出的280法案，在本月14日在州府的聽證會中獲通過，當日有十多名華人，親臨西林州府，支持並講述法案的重要性。

第280法案通過後，州議會承諾會撥款予州教育部門，作為制定俄勒岡州歷史課程內容，及籌備資料為教授這科目的老師提供訓練。

早在2013年，波特蘭同源會提出，要求州政府將所有俄勒岡州州民的歷史納入本州歷史的課程中，即不單是白人，是所有對俄勒岡州歷史曾作出貢獻的民族歷史亦當納入課程中，包括華人。這提案當時已獲州政府通過，但礙於缺乏資金，所有推動這法案的行動在2015年都停頓了下來。

於是波特蘭同源會的應馬麗珍女士，起稿這280法案，並在過去一年多，不斷向州教育部及多位議員游說，法案要求州政府正式撥款，讓先前的法案得以落實並在本州的學校內正式推行。

提案獲通過後，撥款將用作重新編寫本州的歷史課程，加入不同族裔在本州的歷史。根據提案的解釋，這樣不但可讓不同族裔的學生明白到他們是屬於俄勒岡州的一份子，從而改善他們對公民參與的態度。強化年輕一代對社區的歸屬感，這將有助他們成為社區領袖，匯聚力量，將社區一體化。另外，撥款亦用作訓練教授這科目的教師們。

據了解，支持280題案的團體，除了亞太事務委員會外，還包括有非裔事務委員會、女性事務委員會及西裔事務委員會等。當日，應書琪先生則代表亞太事務委員會向議員們說見證詞。

波特蘭同源會表示，此題案獲得通過，他們特別要感謝應書琪及應馬麗珍夫婦二人，在過去兩年來不斷在州政府各有關部門內，分別向不同的議員作出游說，道出要達致社區一體化，自少就要讓所有學生們能在課本上學習到在過去華人對俄勒岡州那些重大的貢獻，及有色人種那些從未有人提及過的故事。據表示，波特蘭同源會在本州推行成功後，在其他州的同源會亦將向不同的州政府提出同樣的題案。