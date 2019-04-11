吉田醬始創人捐出價值170萬元物業予麥當勞兒童醫院

（本報綜述）本市慈善家，吉田醬始創人Junki和Linda Yoshida 日前宣佈，將位於Troutdale 市價值170萬元的住所捐予麥當勞兒童醫院基金會，用作支持兒童醫院的小兒項目。

吉田夫婦這住所，佔地15英畝，位於河邊，美麗的庭園內擁有五個不同主題的花園，一個涼亭和流水瀑布，環境非常優美。這物業建於1212年，前身曾是汽車會的會所及北歐文化會所，吉田夫婦在1993年購入物業作自住。在過去八年，夫婦二人將住宅開放，經常在家中舉辦音樂籌款活動，為癌症兒童籌款。

吉田先生出任俄勒岡醫科學院的Doernbecher 兒童醫院基金會董事近20年，期間他和太太知道兒童癌症協會在太平洋城（Pacific City）有關愛小屋，並明白到靜修對癌友和醫護人員的重要性，這促使他和太太考慮將至愛的住宅物業捐出作關愛癌症兒童和醫護人員用途。吉田太太表示，要離開這所房子實在不捨得，但想到這房子充滿生氣的將來，她感到萬分安慰。

麥當勞兒童醫院的院長表示，關愛小屋的需求非常大，今次吉田先生捐贈的將會是一個寶地，她說這座大宅和其內的庭園，對病人或是醫護人員來說，是一個極之理想的治療和靜修環境。

談到這個捐贈，吉田先生表示他一生蒙福，有三名子女和三名孫兒，今次捐出這座至愛的物業是全家人的決定。他感謝上帝給他有一個幸福的家庭，他說上帝向他說要回報社會。

吉田先生是日本移民，他到美國時身上只有五百美元。由於不會英文，不容易找工作，只能做一名空手道教師。來美後生活艱苦，就連女兒得了重病，也沒有錢付醫藥費。當使他很後悔，不該來美國來做一場發財夢，後經朋友的幫忙，才能渡過難關。那時，聖誕節快到了，吉田沒有錢買禮物送人。但他會調製醬汁。他調了紅燒醬汁，用瓶子裝好送人。誰知，他的醬汁大受歡迎。朋友要求他再做，並有人建議他不妨出售他的醬汁。就這樣，他開始了製做醬汁的生意。他的醬汁Yoshida Sauce勘稱百搭醬汁，配搭任何食物都能將味道提升，不僅在美國賣得好，在外國也很受歡迎，大家可以在美國超市或是Costco 都可以找到。

今年69歲的吉田先生，早年經常出現在本地電視台主持烹飪節目，他風趣幽默的言談，令節目大受歡迎。雖然近來已不再上電視，但無論在本地或是在日本，他仍是一名大受歡迎的名人。他與太太都是本地有名的慈善家，經常為癌症病人捐款和籌款，包括每年都在他的大宅內舉行籌款音樂會，在過去八年多次舉辦的籌款音樂會已為本市的癌症機構籌得超過200萬元。今年八月三日的籌款音樂會將會是最後一次。

他謙卑的性格在日本備受讚賞，他由貧困到富有的人生經歷，甚至被編成音樂劇。