吃過加州的紅洋荵　76名州民感染沙門氏菌

吃過加州的紅洋荵 76名州民感染沙門氏

州衛生局向州民發出警告，不要食用來自加州Bakersfield 的Thomson International Inc. 的紅洋荵，本州已有來自13個縣城的76名州民因食用這紅洋荵後，感染了沙門氏菌，已有18人需入院治療，未有死亡個案。

州衛生局官員表示，如民眾食用紅洋荵後，出現肚瀉，最好與醫生聯絡。

俄勒岡州衛生局（OHA）公共衛生部門的流行病學家說，俄勒岡州的病例是今次沙門氏菌暴發的一部分，目前已有40個州的400多人以及加拿大的消費者受到感染發病。 Thomson International，Inc.將召回所有可能被交叉污染的洋蔥。

吃過紅洋蔥但沒有生病的人不需要聯絡醫生。官員建議民眾如有任何這些可能被污染的洋蔥，如將其丟棄，然後洗手。

俄勒岡州每年有400至500例沙門氏菌病。感染沙門氏菌的大多數人在接觸病菌後1至7天會出現腹瀉、發燒和腹部絞痛。疾病通常持續四到七天。

儘管大多數人無需治療即可康復，但有些人會出現較嚴重的病情。嬰兒、老年人和免疫系統較弱的人更容易患上重病。沙門氏菌可能從腸道擴散到血液，然後再擴散到其他身體部位，在極少數情況下可能致命。