司法部長警告庇護城市必須結束 否則會停發撥款

（綜合報導）聯邦司法部長塞申斯（Jeff Sessions）週一宣佈，司法部將停止給全國各地庇護城市的撥款，並將追討已經發出的經費，對司法部這決定，多個城市的官員發表聲明，認為用削減撥款來威脅地方政府是違憲行為，預料庇護城市，包括波特蘭市，將會告入法庭，與聯邦政府抗爭。

停止向庇護城市撥發聯邦經費，是特朗普的競選政見之一，兩個星期前，特朗普發表行政命令，下令司法部停止向庇護城市撥款，塞申斯週一宣佈，正式採取這個行動。

庇護城市執行保護無證移民的政策，主要是這些縣市的執法機構，不得配合聯邦執法部門搜尋並遣返非法移民。塞申斯表示，若地方執法機構不願配合聯邦政府，導致公共安全及國家安全受到威脅，那麼他們將面臨失去撥款的風險。

據塞申斯指出，本財年司法部預計將發放41億美元的撥款，用於司法和社區警務服務專案。塞申斯重申，失去司法部的撥款，將影響相關城市的治安，也因此傷害國家的利益。他說，庇護城市政策削弱國安，讓危險的罪犯回到街上。

波特蘭市長特德·惠勒周二回應司法部的聲明中，他說波特蘭市處於強大的憲法地位，並表示波特蘭市的庇護地位符合州法。

比弗頓市長表示，比市政府的財政預算中，只有少於百分之一的經費是來自聯邦政府的，而他對國會將繼續撥款表示充滿信心。

Hillsboro 市政廳表示，Hillsboro 市一直採取庇護城市政策。

如司法部長用削減撥款來威脅地方政府的政策成事的話，在大波特蘭地區這三個市鎮均會攜手面對。

上周末，移民局拘捕了一名25歲的無證移民，這名墨裔移民從小已被帶到美國生活，沒有犯過嚴重罪行，只在去年底因醉駕被捕。他被囚禁在西雅圖兩天，在社會輿論的壓力下，這名無證移民在周二獲釋。

市長指，今次的拘捕行動，顯示出上周一名共和黨議員所說：“波特蘭市宣佈成為庇護城即表示我們窩藏殺人犯和強姦犯。”這句話的不正確且對社會造成傷害的。市長又說被拘捕的無證移民，不單不是嚴重罪犯，他更是社區中被人尊敬的一名學生、義工和市民。移民局將其拘捕並沒有提升到市民的公共安全，相反行動分離社區，並改變市民的正常生活。

根據移民局的數字，至目前為止，全美已有超過118個縣城不願意與移民局合作，他們包括舊金山、洛杉磯、紐約、西雅圖、波特蘭、費城、丹佛以及芝加哥等大城市。