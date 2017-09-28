史上最冷 中國iPhone 8價連跌

（綜合報道）iPhone 8／8 Plus開賣不但未見往日排隊盛況，而且價格不斷下跌，堪稱中國最冷的蘋果手機。「黃牛黨」無利可圖，只能寄望iPhone X上市。

據報導，iPhone 8於22日開賣當天，蘋果北京王府店外，原本還先備妥長長的護欄因應排隊人潮，但至上午10時開門，店員大聲歡呼，卻只迎來4名顧客。沒多久，工作人員尷尬地把海報、護欄都撤了。

i8不但締造蘋果手機在中國史上的最冷市況，它也創造了開賣首日就直接跌破官網價格的紀錄，平均一支就跌掉至少人民幣200元。

一名業者指出，i8發售兩天，價格已經下調了4次。i8金色版下跌幅度最為明顯，發售當天就跌破發行價；第2天已經比發行價低了將近500元。「這幾天來問價的零零散散，只賣出兩支。」

在淘寶網，許多店鋪已打出「跌破官網價」的標語，64G的iPhone 8售價最低跌到5378元，比官方價格5888元要低510元。

一家店鋪的客服說，價格是根據市場進行調整，今年消費者的熱情明顯不如以往，店家怕囤貨，只能降價銷售。

一名資深蘋果「黃牛黨」感嘆，以前iPhone 4S手機上市，一支就能賺2000、3000元，基本上就是翻倍賣。短短一個月，就賺了50多萬元。「當時市場很瘋狂。只要你有貨，根本不愁賣。」

這名黃牛說，判斷蘋果手機賣得好與壞，主要因素就是外觀是否有較大改變；蘋果銷售模式是否採取饑餓行銷。但蘋果從i6開始至今，外觀就沒大變化。

據報導，中國黃牛黨現在都寄望並壓寶iPhone X，但也顯得異常小心，因為過高的價格能否被一般消費者接受，誰也不敢預料。